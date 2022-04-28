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  • Шпионы поймали новинку Renault: возможно, бюджетный кросс, но РФ он теперь вряд ли достанется

Шпионы поймали новинку Renault: возможно, бюджетный кросс, но РФ он теперь вряд ли достанется

28.04.2022 225 0 0

Судя по всему, к премьере готовится аналог последнего кросс-хэтча Dacia Sandero Stepway под брендом Рено. Такая «пятидверка» внешне будет отличаться от исходной модели, и не факт, что она сохранит хорошо знакомое россиянам имя.

 

Под маркой Dacia бюджетные седан Logan и хэтч Sandero третьего поколения дебютировали еще в 2020-м. Год спустя новая «четырехдверка» пополнила и линейку бренда Renault, однако такая модель до сих пор представлена только в Турции, причем там это и не Логан уже, а Taliant, вдобавок у модели свой дизайн. А вот свежий хэтчбек Renault Sandero в продаже нигде пока так и не появился. Тем временем в Румынии, на родине Dacia, застукали замаскированную «пятидверку», видео опубликовал на своем YouTube-канале пользователь Pal Lucian.

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В описании ролика говорится о том, что это рестайлинговый хэтч Dacia Sandero, вернее, его кросс-версия Stepway. Но на одном из кадров видно, что на капоте есть вырез под ромб Рено. Стало быть, к премьере готовится «кроссовер» материнской компании. Кстати, не факт, что модель сохранит имя Renault Sandero: ее ждут, например, в Южной Америке, и там считают, что Рено будет позиционировать машину в качестве совершенно нового паркетника начального уровня.

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Пропорции и силуэт такие же, как у нынешнего кросс-хэтча Dacia Sandero Stepway, но передок и корма оформлены иначе. Так, у застуканной «пятидверки» многоярусная головная оптика: сверху расположены диодные ходовые огни, ниже идут блоки основных фар, а под ними установлены противотуманки. Другими также будут бамперы, радиаторная решетка и фонари, вдобавок задний номерной знак перенесут на багажную дверь (ее тоже заменят).

Информации о технике пока нет. В Европе Dacia Sandero и Sandero Stepway сегодня доступны с бензиновыми «атмосферником» 1.0 SCe (65 л.с.) и «турботройкой» 1.0 TCe (90 л.с.), плюс можно выбрать битопливный мотор 1.0 Eco-G (бензин и пропан, 100 л.с.). Коробки – «механика» или вариатор.

Нынешний кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway
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Нынешний кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway
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Нынешний кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway
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Нынешний кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway
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Презентацию нового «кроссовера» Renault, вероятно, проведут уже в этом году. Между тем до начала спецоперации французская марка планировала представить в РФ две новинки: считалось, что это будут свежие Logan и Sandero (но опять же не исключено, что им бы присвоили другие имена). Более того, обе модели уже ловили во время испытаний в России, и даже сквозь камуфляж было заметно, что у хэтча дизайн почти такой же, как у героя этой новости (то есть, это была кросс-версия). Теперь же новые Рено нам, видимо, не светят: по предварительным данным, компания продаст свою долю в АВТОВАЗе (в Тольятти собирали Logan/Sandero предыдущего поколения), как и московский завод.

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