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  • Рассекречен салон Chery Arrizo 5 GT: новая передняя панель и вытянутое табло

Рассекречен салон Chery Arrizo 5 GT: новая передняя панель и вытянутое табло

17.06.2022 64 0 0

Самый мощный седан в семействе, получивший внешность в стиле Lexus, появится в продаже на китайском рынке грядущей осенью.

 

Результаты продаж автомобилей марки Chery на домашнем рынке растут в течение последних трёх лет. По данным сайта Carsalesbase, в «ковидном» 2020-ом китайцы купили 500 398 машин (на 10,9% больше, чем в 2019-ом). В следующем году прибавка составила 11,3%, автомобили Chery разошлись тиражом в 708 728 шт. В текущем году марка по-прежнему в «плюсе»: за первую треть показатель составил 219 295 проданных единиц, что на 7,6% больше, чем в январе-апреле 2021-го.

На фото: Chery Arrizo 5 GT
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На фото: Chery Arrizo 5 GT
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На фото: Chery Arrizo 5 GT
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Совсем скоро в модельном ряду бренда появится новинка – речь идёт о седане Arrizo 5 GT, о котором Kolesa.ru ранее уже рассказывали. Напомним, это «горячая» версия «четырёхдверки» Arrizo 5 Plus, которую компания выпускает с 2020 года (причём старая «пятёрка» без приставки тоже до сих пор в строю).

На фото: салон Chery Arrizo 5 GT

Chery опубликовала тизеры Arrizo 5 GT в конце мая этого года, а на прошлой неделе появились фотографии экстерьера «горячего» седана. Напомним, у этой модели новая внешность: автомобиль получил оформление в стиле моделей Lexus. Это можно увидеть и в радиаторной решётке, напоминающей веретено, и в головной оптике с характерными для японского «премиума» светодиодными «галочками» дневных ходовых огней.

Помимо этого, такую «четырёхдверку» снабдили другими, более агрессивного вида бамперами, сдвоенными круглыми патрубками выхлопной системы (у версии с прибавкой Plus их форма трапециевидная), а также чёрными 17-дюймовыми колёсами с оранжевыми тормозными суппортами. Габариты новинки по-прежнему не раскрываются, длина Arrizo 5 Plus составляет 4680 мм, а расстояние между осями – 2670 мм.

Теперь появились и снимки салона Arrizo 5 GT, их опубликовало китайское издание Autohome. Интерьер тоже отличается от исходного Плюса, так, «горячий» седан получил новые переднюю панель, рулевое колесо и центральный тоннель. Одним из главных новшеств стало длинное, горизонтально вытянутое табло, объединяющее в себе виртуальную «приборку» и тачскрин информационно-развлекательной системы.

Для управления климатической установкой используется блок с сенсорными кнопками, располагающийся под центральными дефлекторами. Вместо традиционного рычага коробки передач установлен джойстик. При оформлении интерьера Chery Arrizo 5 GT использовали алюминиевые элементы декора, а также оранжевую прострочку и детали такого же цвета.

Новая версия «четырёхдверки» оснащается уже знакомым по Tiggo 8 и Omoda 5 турбомотором серии Kunpeng объёмом 1,6 литра. Его отдача у Arrizo 5 GT составляет 197 л.с., а максимальный крутящий момент – 290 Нм. Он идёт в комплекте с семиступенчатым «автоматом» с двумя мокрыми сцеплениями. На разгон с места до «сотни» такому седану требуется около 6 секунд.

Продажи «заряженного» седана на домашнем рынке начнутся осенью текущего года, её стоимость в компании пока не раскрывают. Arrizo 5 Plus в Китае можно купить примерно за 10,5-15 тыс. долларов.

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