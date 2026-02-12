Растянутая премьера: рамный внедорожник MG Majestor предложат с топовым дизелем

Новинки ×
Индийское подразделение MG провело полноценную презентацию трехрядного вездехода Majestor. Как и многие другие модели марки, оригинальной разработкой новинка не является.

Первый показ рамного внедорожника MG Majestor состоялся в Индии еще в январе прошлого года. Теперь же местное подразделение компании провело еще одну премьеру – на этот раз с характеристиками. Одновременно открыт прием предварительных заказов, но пока без цен. Да и вообще, желающим приобрести вездеход еще придется подождать: прайс-лист должны опубликовать в апреле, а старт поставок намечен на май.

Пусть в MG и считают Majestor совершенно новой отдельной моделью, но на деле это существенно модернизированный MG Gloster, который доступен только в Индии же. А Глостер, в свою очередь, собственной разработкой бренда MG не является – другую эмблему получил «китаец» Maxus D90 (бренды MG и Maxus принадлежат концерну SAIC). При этом китайский вездеход уже давно обновился, вдобавок на родине он сменил еще и имя – на Territory.

Внешне новинка MG от рестайлингового донора из КНР ничем не отличается. Если же сравнивать с индийским Gloster, то Majestor имеет еще более внушительные бамперы, гигантскую радиаторную решетку, двухэтажную головную оптику и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Габариты такие же, как у аналогичного «китайца». Длина MG Majestor равна 5046 мм, ширина – 2016 мм, высота – 1876 мм, колесная база – 2950 мм. Размеры MG Gloster: 4985/1926/1867 мм, расстояние между осями – те же 2950 мм.

Внутри Majestor тоже повторил брата из Китая, не считая, конечно, расположения руля. В салоне установлены виртуальная приборка и возвышающийся над передней панелью планшет мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), под центральными дефлекторами обдува есть ряд физических кнопок. В Индии внедорожник будет доступен в шести- или семиместном исполнениях.

В списке оборудования базового MG Majestor заявлены: светодиодная оптика, электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, «кожаная» обивка, упомянутые дисплеи, трехзонный климат-контроль, две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, камеры кругового обзора, круиз-контроль. Более дорогие версии – это вентиляция и массажер передних сидений, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Как и предполагалось, Majestor унаследовал топовый мотор от MG Gloster. Это битурбированный дизель 2.0 мощностью 216 л.с. (479 Нм), он работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом от ZF. MG Majestor бывает с задним или полным приводом. Глостеру еще положен 161-сильный турбодизель 2.0.

Кстати, MG Gloster с индийского рынка убирать не собираются. Как ранее сообщили в компании, два внедорожника будут продавать одновременно, при этом Majestor окажется дороже. Gloster сегодня стоит от 3 833 000 рупий (около 3,3 млн рублей по актуальному курсу).

Также напомним, что в отличие от Глостера эксклюзивом для Индии внедорожник MG с новым дизайном не будет. Такой вездеход появится в странах Ближнего Востока, однако там его будут продавать под именем MG Rakan – и только с бензиновым мотором.

