Показан рамный внедорожник MG Rakan – ещё один близнец Maxus

23.01.2026 97 0 0
Показан рамный внедорожник MG Rakan – ещё один близнец Maxus

Бренд MG анонсировал новый вездеход для стран Ближнего Востока. Там модель предложат с бензиновым турбомотором и полным приводом. Внедорожник MG появится еще и в Индии, но под другим названием.

Компания MG анонсировала в Кувейте рамный внедорожник Rakan. Местные СМИ, в свою очередь, отмечают, что на арабском имя новинки означает «достоинство, стойкость, спокойствие и уравновешенность». При этом, как и многие другие актуальные модели MG, вездеход не является собственной разработкой некогда британского бренда (ныне марка принадлежит концерну SAIC). Перед нами – рестайлинговый «китаец» Maxus D90, он же Territory или LDV D90 (марками Maxus и LDV также владеет SAIC). К слову, в ближайшее время этот внедорожник MG стартует еще и в Индии, но там его будут продавать под именем Majestor (дореформенный индийский вездеход MG зовется Gloster).

Внешне MG Rakan от Majestor для Индии ничем не отличается, разве что заменили надпись с названием модели на багажной двери. Нет отличий и от исходного Maxus D90/Territory, не считая, конечно, эмблем. Особенности экстерьера MG Rakan – гигантская радиаторная решетка, внушительные бамперы, двухэтажная головная оптика и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

Габариты ближневосточное подразделение MG пока не привело. Впрочем, они, очевидно такие же, как у «китайца». Длина – 5046 мм, ширина – 2016 мм, высота – 1876 мм, колесная база – 2950 мм. MG Rakan «стоит» на 20-дюймовых колесах.

Внутри внедорожник MG тоже скопировал модель Maxus. Над передней панелью возвышается крупный планшет мультимедийной системы, под центральными дефлекторами обдува есть ряд физических клавиш. На тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки, пара шайб и прикрытые шторкой подстаканники. В списке оборудования также заявлены панорамная крыша, подогрев, вентиляция и массажер сидений, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. MG Rakan имеет семиместный салон.

Исходный рестайлинговый Maxus D90 для экспортных рынков. В родном Китае такой внедорожник зовется Maxus Territory
Исходный рестайлинговый Maxus D90 для экспортных рынков. В родном Китае такой внедорожник зовется Maxus Territory
Исходный рестайлинговый Maxus D90 для экспортных рынков. В родном Китае такой внедорожник зовется Maxus Territory
В Кувейте новинка MG будет доступна с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 250 л.с., классическим восьмиступенчатым автоматом от ZF и полным приводом. Для Maxus D90/Territory еще предусмотрен турбодизель, дизель же, как ожидается, получит и индийский MG Majestor.

Полноценный запуск MG Rakan на рынки Ближнего Востока состоится в ближайшее время.

внедорожник авторынок новинки MG MG Rakan MG Majestor Maxus Maxus D90

 

