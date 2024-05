Растянутый Buick Envision Plus обновился вслед за младшим братом Envision S

Продажи Buick в Китае снижаются с 2021 года под давлением местных конкурентов и пока что руководство SAIC-GM не может с этим ничего сделать: за первые четыре месяца 2024 года американская марка, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовала в Поднебесной 137 200 автомобилей, что на 8,8% меньше продаж в январе-апреле 2023-го. Конкретно семейство кроссоверов Envision за тот же период просело сразу на 30,9% до 19 612 проданных экземпляров. В Китае, напомним, это семейство состоит из стандартного короткобазного компактного переднеприводного паркетника Envision S и его удлинённого среднеразмерного родственника Envision Plus, который предлагается как с передним, так и с полным приводом.

Дорестайлинговый Buick Envision Plus 1 / 3 Дорестайлинговый Buick Envision Plus 2 / 3 Дорестайлинговый Buick Envision Plus 3 / 3

Envision Plus дебютировал весной 2021 года, в отличие от короткобазного Envision S он не поставляется в США и является сугубо китайской моделью. В свою очередь Envision S известен в США как просто Envision, а в Китае приставка S появилась из-за того, что на момент дебюта второго поколения Envision в 2020 году в строю оставался кроссовер первого поколения, и две одноимённые модели нужно было как-то различать. Колёсная база Envision Plus по сравнению с Envision S увеличена с 2779 мм до 2833 мм, но салон при этом у обеих моделей строго пятиместный. Объём багажника у Envision Plus — 515 л, у Envision S — 347 л. Обновлённый Envision S был официально показан в марте и уже продаётся по цене от 214 900 юаней (2,65 млн рублей в переводе по текущему курсу), а на днях были опубликованы первые фотографии рестайлингового Envision Plus.



Обновлённый Buick Envision Plus

По данным китайского журнала Autohome, в результате рестайлинга габаритная длина Envision Plus уменьшилась с 4845 до 4822 мм, тогда как ширина (1883 мм), высота (1695) мм и колёсная база (2833 мм) не изменились. Новый передок с двухэтажной оптикой и массивной трапециевидной радиаторной решёткой у Envision Plus почти такой же, как у рестайлингового Envision S, различия сводятся к форме выштамповок между секциями фар и декоративным накладкам по бокам радиаторной решётки. Корма Envision Plus сохранила хромированную планку между фонарями, но теперь они вдобавок визуально объединены центральной светодиодной секцией, да и в целом их форма стало более элегантной. Задний бампер получил более компактный выхлопные патрубки. Обновлён дизайн фирменных колёсных дисков (на фотографиях кроссовер показан в топ-версии Avenir с 20-дюймовыми колёсами).



Обновлённый Buick Envision Plus 1 / 3 Обновлённый Buick Envision Plus 2 / 3 Обновлённый Buick Envision Plus 3 / 3

В салоне Envision Plus появилась новая передняя панель с общим для последних моделей Buick панорамным 30-дюймовым табло, объединяющим приборный и мультимедийный экраны. Приборный экран дополнен проектором оперативных показаний на лобовом стекле. Селектор режимов АКП переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку, физических кнопок в салоне стало заметно меньше — всё как у родственного Envision S.



Обновлённый Buick Envision Plus

Официальной информации о технике обновлённого Buick Envision Plus пока нет, но по данным Autohome, она не изменилась: на выбор будут предложены два бензиновых турбомотора — 1,5 л (211 л.с., 270 Нм) и 2,0 л (237 л.с., 350 Нм), оба дополнены ассистирующим при разгонах 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка передач — 9-ступенчатый гидромеханический «автомат». 1,5-литровый мотором сочетается только с передним приводом, версии с 2,0-литровым мотором могут быть передне- либо полноприводными. Полный привод — типично кроссоверный, с автоматической муфтой отбора мощности на заднюю ось. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная.



Цены на обновлённый Buick Envision Plus пока не объявлены, дорестайлинговый кроссовер стоит в Китае от 225 900 юаней (2,79 млн рублей).