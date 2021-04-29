Растянутый Buick Envision Plus оказался пятиместным, но, возможно, временно

От стандартного паркетника версия Плюс отличается не только размерами, но еще дизайном экстерьера и наличием гибридного довеска. В продажу новое исполнения поступит в ближайшее время, но не факт, что оно доберется до исторической родины марки.

Кроссовер Buick Envision Plus засветился на фото китайского минпрома еще в начале весны, а на прошлой неделе ему устроили смотрины на Шанхайском мотор-шоу. Но на выставке показали лишь предсерийный образец с наглухо тонированными стеклами, да и сертификационный орган снимки интерьера не публикует. И вот теперь марка раскрыла салон. Напомним, Плюс – это растянутый вариант паркетника Envision нового поколения, дебютировавшего в прошлом году. Причем прежний кросс в Китае до сих пор в строю, так что новому присвоена приставка S.

Buick Envision Plus

Длина Envision Plus равна 4845 мм, что на 183 мм больше, чем у Envision S, колесную базу увеличили на 54 мм до 2833 мм, высота Плюса – 1695 мм (+64 мм по сравнению со стандартным кроссом), а ширина у машин совпадает (1833 мм). Удлиненному кроссоверу достались иные бамперы и радиаторная решетка, в задних стойках появились окошки, задние двери сделали шире, еще у такого SUV другие багажная дверь и фонари. Как и Envision S, Плюс также имеет роскошную версию Avenir, у нее своя решетка, матричные фары и 20-дюймовые колеса.



Buick Envision Plus 1 / 5 Buick Envision Plus 2 / 5 Buick Envision Plus 3 / 5 Buick Envision Plus 4 / 5 Buick Envision Plus 5 / 5

Внутри растянутый кросс в целом повторяет «короткий», разница лишь в материалах отделки (у Avenir они вдобавок более дорогие). Мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином входит в список стандартного оборудования, еще есть беспроводная зарядка для телефона, проекционный дисплей и панорамная крыша. Передние кресла – с подогревом, вентиляцией и «памятью». А самое интересное заключается в том, что, несмотря на увеличенные длину и колесную базу, Envision Plus имеет пятиместный салон. Впрочем, пусть сам Buick о трехрядном варианте пока не заявлял, но в документах минпрома КНР все же была указана семиместная версия. Так что кросс с дополнительными местами могут вывести на рынок позже. Объем багажника Плюса не раскрыт, у Envision S – от 366 до 1444 литров.



Buick Envision Plus Avenir 1 / 4 Buick Envision Plus Avenir 2 / 4 Buick Envision Plus Avenir 3 / 4 Buick Envision Plus Avenir 4 / 4

Двигатель перешел с «короткого» паркетника – это двухлитровая «турбочетверка» мощностью 237 л.с. При этом, в отличие от Envision S, мотор Envision Plus имеет довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. Оба паркетника комплектуются девятиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный.



В Китае Buick Envision Plus стартует в ближайшем будущем, цены не объявлены. Envision S стоит от 219 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 541 000 рублей по текущему курсу. Envision S Avenir обойдется минимум в 279 900 юаней (3 234 000 рублей).

Короткий Buick Envision S 1 / 4 Короткий Buick Envision S 2 / 4 Короткий Buick Envision S 3 / 4 Короткий Buick Envision S 4 / 4

Производство обеих моделей налажено в Китае на заводе СП GM и SAIC. «Короткий» кросс также поставляют в США, а вот появление там Плюса под большим вопросом – разве что SUV все же обретет семиместную версию.

