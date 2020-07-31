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  • Растянутый SsangYong Tivoli сбросил камуфляж: XLV теперь повторяет короткую версию

Растянутый SsangYong Tivoli сбросил камуфляж: XLV теперь повторяет короткую версию

31.07.2020 37 0 0

В Корее надеются на то, что удлиненный паркетник вернется на домашний рынок. В плане дизайна экстерьера такой кросс после рестайлинга спереди скопировал стандартную модель, интерьер, вероятно, тоже аналогичен.

 

Компактный паркетник SsangYong Tivoli стартовал в 2015-м, год спустя к нему присоединился растянутый вариант, который на родине зовется Tivoli Air, а в других странах известен как XLV. Причем удлиненный кросс тоже исключительно пятиместный. В 2019-м короткий SUV обновился, но его брата рестайлинг тогда обошел стороной. Более того, в прошлом году растянутый SsangYong покинул корейский рынок. Кстати, согласно отчету компании, на экспорт XLV не поставляют с апреля 2020-го, хотя кое-где модель еще имеется в продаже. Поговаривали, что марка и вовсе откажется от такой версии. Однако в мае появились снимки замаскированного XLV/Air, а теперь на корейском портале Naver в группе Acarz опубликованы свежие фото – на них запечатлена машина уже без какого-либо камуфляжа.

Обновленный SsangYong XLV/Air
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Обновленный SsangYong XLV/Air
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Обновленный SsangYong XLV/Air
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Обновленный SsangYong XLV/Air
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У паркетника на этих кадрах бамперы иного цвета, то есть перед нами тестовый образец. Впрочем, все детали подогнаны идеально, так что товарный кросс, скорее всего, будет выглядеть аналогично, вот только XLV/Air еще могут отрядить иные фонари – у короткого Tivoli после рестайлинга в них заменили начинку. Ну а спереди удлиненный кроссовер теперь копирует стандартную модель, тогда как дореформенные машины отличались друг от друга.

На данный момент неизвестно, стал ли паркетник крупнее. У обновленного «просто» Tivoli длина выросла на 23 мм до 4225 мм, колесная база не изменилась – 2600 мм. Длина дорестайлингового SsangYong XLV составляет 4400 мм, расстояние между осями такое же, как у стандартного SUV.

Дореформенный SsangYong XLV/Air
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Дореформенный SsangYong XLV/Air
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Дореформенный SsangYong XLV/Air
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Дореформенный SsangYong XLV/Air
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Фотографий интерьера пока нет, хотя и внутри XLV, видимо, повторил короткий Tivoli. Последний же обзавелся виртуальной «приборкой», новыми мультимедийной системой и блоком управления климатической установкой. Получил ли растянутый кросс дополнительные пару мест в салоне – тоже неизвестно.

Моторную гамму обновленный XLV/Air наверняка разделит со стандартным паркетником: на смену «атмосфернику» 1.6 (128 л.с.) и дизелю аналогичного объема (115 л.с.) придут бензиновая «турбочетверка» 1.5 (163 л.с.) и 136-сильный турбодизель 1.6. В Европе Tivoli также недавно досталась бензиновая «турботройка» 1.2 с отдачей в 128 л.с. – вполне возможно, что и XLV предложат с таким мотором. Коробки прежние – 6МКП или 6АКП, привод – передний или полный.

Обновленный короткий SsangYong Tivoli
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Обновленный короткий SsangYong Tivoli
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Обновленный короткий SsangYong Tivoli
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Рестайлинговый удлиненный SUV, вероятно, представят до конца текущего года. При этом корейцы надеются на то, что модель вернется на местный рынок, а не будет предназначена только для экспорта. Не исключен и обратный вариант: из остальных стран растянутый кросс уберут, превратив его в эксклюзив для Кореи.

Между тем SsangYong также готовит к премьере свой первый электрокар, хотя будущее самого производителя под вопросом – подробнее об этом Kolesa.ru рассказывал ранее.

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