Разминаем пальцы: интерьер нового VW Golf готовит сенсорную революцию

Разминаем пальцы: интерьер нового VW Golf готовит сенсорную революцию

1089 0 0
Volkswagen обнародовал скетч интерьера модели Golf восьмого поколения. Все слухи и опасения относительно него подтвердились: здесь сплошные сенсоры, и из-за их нестабильной работы уже пришлось отложить выход новинки на рынок.
 

Golf – это неизменный эталон европейского народного автомобиля на протяжении последних сорока лет, задающий стандарты класса имени себя. Восьмое поколение, однако, рискует разочаровать поклонников, так как разработчики слишком увлеклись модой на сенсорные панели и напичкали ими место водителя под завязку. Ещё на стадии слухов и утечек западные СМИ сообщали, что аналоговым в салоне, в сущности, останется только руль, а всё остальное будет безжалостно «оцифровано», и теперь это подтвердил официальный тизер, вставленный в презентацию для ежегодного собрания акционеров VW.

На картинке видны виртуальные приборы и две сенсорные панели по бокам от нее: большая правая, как водится, отвечает за мультимедийные функции и навигацию, а вот что находится на левой, сказать пока затруднительно, но скорее всего там разместились нарисованные клавиши управления светом и ассистентами водителя. Блок микроклимата упразднён до сенсорной полоски на «подоконнике», визуально разделяющим переднюю панель на две части. Дефлекторы вентиляции сузились и вытянулись, между центральными тоже, судя по всему, есть небольшая сенсорная панель с несколькими горячими иконками, в том числе «аварийкой». Центральной консоли как таковой нет, вместо неё – вещевой пенал, а на центральном тоннеле можно разглядеть нечто, заведующее автоматической коробкой передач – то ли маленький джойстик, то ли несколько кнопок в духе последних моделей Honda. Справа от этого узла находится ещё одна ниша для мелочей.

Скетч, как водится, демонстрирует топ-версию на «полном фарше», и базовые Гольфы, вероятно, будут чуть менее виртуализированы – во всяком случае модификации с ручной коробкой передач точно останутся.

vw-golf-8

Эскиз экстерьера тоже мелькнул в презентации для акционеров, но он как раз никаких сюрпризов не таит: внешность нового Гольфа была рассекречена фотошпионами ещё в марте – тогда на дорогах им попались минимально закамуфлированные предсерийные машины, и их вид практически полностью совпадает со сделанными ранее нашим художником рендерами. Официальный рисунок подтверждает тот факт, что снаружи Гольф останется самим собой, то есть будет на 100% узнаваемым и довольно консервативным. Но салон… Не слишком ли революционно? Виртуальный кокпит уже стал причиной задержки выхода нового Гольфа на рынок, так как у него обнаружились проблемы с обновлением ПО «по воздуху» и возникли сложности с сертификацией – проводящие её органы оказались не готовы к столь сложной электронике!

0-0

Изначально планировалось, что восьмой Golf выйдет на рынок в этом году, а его премьера ожидалась этой весной. Теперь же известно, что официальный дебют состоится осенью, а в продажу машина поступит лишь в конце февраля 2020 года. Интересно, успеют ли к тому времени разработчики устранить все баги и глюки в электронной начинке машины или её первые владельцы невольно станут бета-тестерами всей этой новой цифровой реальности?

Что до «железа», то в нём радикальный перемен не ожидается: в основу нового Гольфа ляжет модифицированная модульная платформа MQB Evo, а кузов станет легче, но при этом просторнее и жёстче, чем у предшественника. Линейка двигателей подвергнется мягкой гибридизации, то есть у бензиновых тубромоторов и дизелей появится ассистирующий 48-вольтовый стартер-генератор. 3-дверный кузов и универсал пока под вопросом, так как популярность таких кузовов в Европе падает. А вот электрического Гольфа точно больше не будет – он уступит место принципиально новому электромобилю VW ID.3, приём заказов на который стартовал на прошлой неделе.

Новинки новое поколение фольксваген Golf Volkswagen
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
BMW 1 Series следующего поколения: новые изображения

Уже совсем скоро состоится премьера новой «копейки» БМВ, а пока мы с помощью наших рендеров покажем, как она будет выглядеть.

2512 2 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Что будет, если не зарегистрировать автомобиль в 10-дневный срок 

После приобретения автомобиля владелец обязан в течение 10 рабочих дней поставить его на учет или изменить регистрационные данные, предварительно пройдя техосмотр и купив полис ОСАГО. Однако иногда обстоятельства…

21 0 0
Статьи / История
От Мерседесов Штирлица до «Фердинанда»: автомобильные уникумы «Мосфильма»

Эта статья об автомобильных сокровищах музея киноконцерна «Мосфильм» является продолжением первого материала о существующих до сих пор игровых легковушках. Темой новой статьи являются редчайшие старинные…

1769 0 4
Статьи / Тесты
Игра теней: угадываем автомобили по силуэту

Древний Китай, Франция эпохи рококо, царская Россия – их объединяет популярность техники силуэта для портретов, книжных знаков и фотографий. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить об этом виде творчества в прикладном…

1987 2 8
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: коварный ГРМ у дизеля и коробка, которая боится перегрева

Нельзя сказать, что Volvo XC70 третьего поколения — беспроблемный автомобиль. Однако конструкции кузова можно только аплодировать, салон в целом также производит приятное впечатление, электрика едва ли потребует…

6791 4 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: ухудшенная электрика от Форда и подвеска, на которой можно экономить

Volvo второй половины “нулевых” и начала “десятых” в сравнении с немецкими конкурентами можно любить как минимум за более доступные цены и самобытный дизайн. А ещё – за наличие в гамме практичного универсала повышенной…

5672 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
Mercedes-Benz E-Klasse W211с пробегом: неудачный 7G-Tronic и моторы, ставшие хуже с рестайлингом

Из первой части публикации мы уже поняли, что если за машиной ухаживать, то отлично окрашенный кузов держит марку и в 10, и в 15 лет, а салон и после 300 тысяч сохранит товарный вид. Электрика сложна, но в целом надёжна,…

8036 3 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

46774 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

35243 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

17614 13 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

30081 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23058 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

5860 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59061 5 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

43281 0 10
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

15944 1 2
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

74535 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

56414 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

52476 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?