Разминаем пальцы: интерьер нового VW Golf готовит сенсорную революцию

Volkswagen обнародовал скетч интерьера модели Golf восьмого поколения. Все слухи и опасения относительно него подтвердились: здесь сплошные сенсоры, и из-за их нестабильной работы уже пришлось отложить выход новинки на рынок.

Golf – это неизменный эталон европейского народного автомобиля на протяжении последних сорока лет, задающий стандарты класса имени себя. Восьмое поколение, однако, рискует разочаровать поклонников, так как разработчики слишком увлеклись модой на сенсорные панели и напичкали ими место водителя под завязку. Ещё на стадии слухов и утечек западные СМИ сообщали, что аналоговым в салоне, в сущности, останется только руль, а всё остальное будет безжалостно «оцифровано», и теперь это подтвердил официальный тизер, вставленный в презентацию для ежегодного собрания акционеров VW.

На картинке видны виртуальные приборы и две сенсорные панели по бокам от нее: большая правая, как водится, отвечает за мультимедийные функции и навигацию, а вот что находится на левой, сказать пока затруднительно, но скорее всего там разместились нарисованные клавиши управления светом и ассистентами водителя. Блок микроклимата упразднён до сенсорной полоски на «подоконнике», визуально разделяющим переднюю панель на две части. Дефлекторы вентиляции сузились и вытянулись, между центральными тоже, судя по всему, есть небольшая сенсорная панель с несколькими горячими иконками, в том числе «аварийкой». Центральной консоли как таковой нет, вместо неё – вещевой пенал, а на центральном тоннеле можно разглядеть нечто, заведующее автоматической коробкой передач – то ли маленький джойстик, то ли несколько кнопок в духе последних моделей Honda. Справа от этого узла находится ещё одна ниша для мелочей.

Скетч, как водится, демонстрирует топ-версию на «полном фарше», и базовые Гольфы, вероятно, будут чуть менее виртуализированы – во всяком случае модификации с ручной коробкой передач точно останутся.

Эскиз экстерьера тоже мелькнул в презентации для акционеров, но он как раз никаких сюрпризов не таит: внешность нового Гольфа была рассекречена фотошпионами ещё в марте – тогда на дорогах им попались минимально закамуфлированные предсерийные машины, и их вид практически полностью совпадает со сделанными ранее нашим художником рендерами. Официальный рисунок подтверждает тот факт, что снаружи Гольф останется самим собой, то есть будет на 100% узнаваемым и довольно консервативным. Но салон… Не слишком ли революционно? Виртуальный кокпит уже стал причиной задержки выхода нового Гольфа на рынок, так как у него обнаружились проблемы с обновлением ПО «по воздуху» и возникли сложности с сертификацией – проводящие её органы оказались не готовы к столь сложной электронике!

Изначально планировалось, что восьмой Golf выйдет на рынок в этом году, а его премьера ожидалась этой весной. Теперь же известно, что официальный дебют состоится осенью, а в продажу машина поступит лишь в конце февраля 2020 года. Интересно, успеют ли к тому времени разработчики устранить все баги и глюки в электронной начинке машины или её первые владельцы невольно станут бета-тестерами всей этой новой цифровой реальности?

Что до «железа», то в нём радикальный перемен не ожидается: в основу нового Гольфа ляжет модифицированная модульная платформа MQB Evo, а кузов станет легче, но при этом просторнее и жёстче, чем у предшественника. Линейка двигателей подвергнется мягкой гибридизации, то есть у бензиновых тубромоторов и дизелей появится ассистирующий 48-вольтовый стартер-генератор. 3-дверный кузов и универсал пока под вопросом, так как популярность таких кузовов в Европе падает. А вот электрического Гольфа точно больше не будет – он уступит место принципиально новому электромобилю VW ID.3, приём заказов на который стартовал на прошлой неделе.