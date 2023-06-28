Развитие рынка и машиностроения ДСТ: эксперты отрасли обсудили тренды и прогнозы

27 июня 2023 года Авито Спецтехника провела конференцию «Дело Техники» для игроков дорожно-строительной отрасли РФ. Эксперты обсудили ключевые показатели отрасли, дали прогнозы развития рынка ДСТ, ответили на вопросы слушателей. В конференции и круглом столе приняли участие крупные игроки отрасли со стороны производителей и дилеров РФ, представители Росспецмаш и исследовательской компании ID Marketing.

Рынок продолжает расти, а государство создает различные субсидирующие и грантовые программы для развития машиностроения дорожно-строительной техники. Несмотря на увеличение числа импортной техники, мы не видим предпосылок к «разрушению» внутренних производств. Рост продаж дорожно-строительной техники говорит о том, что страна активно развивается и строится. Вячеслав Пронин Заместитель директора Росспецмаш

Открывая свое выступление Вячеслав отметил общую динамику экономических показателей дорожно-строительного машиностроения в России:

Отгрузка на внутренний рынок РФ ДСТ выросла на 26% в 1 квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом и в денежном выражении составила 17,9 млрд руб.;

Доля на внутреннем рынке российского машиностроения составила 18% по состоянию на 1 квартал 2023 года и остается стабильной год к году. При этом рост доли российского производства отмечен в 2022 году в сравнении с 2021 годом на 29%;

Экспорт российского производства ДСТ в 1 квартале 2023 года снизился на 63% год к году;

Численность сотрудников на производствах ДСТ за 1 квартал 2023 года выросла на 4% в сравнении с 1 кварталом 2022 года до 31,5 тыс. сотрудников. Средний прирост в заработной плате сотрудников на производствах ДСТ составил 38% за 1 квартал 2023 года, год к году.

По данным Росспецмаш, наиболее устойчивой к санкционному давлению стала отрасль прицепного и полуприцепного машиностроения. Эксперт связывает это с тем, что внутренний рынок подобной ДСТ-техники хорошо развит в РФ. Эти данные подтверждает динамика экономических показателей:

В 1 квартале 2023 года, год к году, экспорт прицепной и полуприцепной техники вырос на 367% и составляет 1,1 тыс единиц;

Отгрузка прицепной и полуприцепной техники на внутренний рынок в 1 квартале 2023 года в сравнении с 1 кварталом 2022 год к году увеличилась на 24% и составила 16,4 единиц техники;

Численность сотрудников на производствах прицепной и полуприцепной техники за 1 квартал 2023 года выросло на 5% в сравнении с 1 кварталом 2022 года. Средний прирост в заработной плате сотрудников на производствах данного вида техники составил 30%.

Инвестиционные проекты прицепного машиностроения в РФ (2021-2028 гг.)

В ходе своего выступления Вячеслав отметил 7 инвестиционных проектов отечественных предприятий в прицепном машиностроении РФ, которые должны завершится до 2028 года.

Предприятие Цель Объем инвестиций, млрд. руб. Период модернизации УралСпецТранс Строительство новых производственных площадей 1,6 2021-2028 гг. Бонум Строительство завода 0,9 2018-2026 гг. Новтрак Расширение объема производства 0,6 2021-2024 гг. Тонар Расширение и модернизация производственных мощностей 7,3 2027 г. ТТМ Центр Организация линии производства полуприцепов 0,2 2023 г. Уральский Завод Спецтехники Создание нового производственного цеха 0,3 2024 г. Грюнвальд Строительство и оборудование логистического цеха по производству прицепной техники 0,3 2023 г.

Импорт ДСТ в РФ по данным Ассоциации Росспецмаш

Рассматривая импорт ДСТ в РФ, Вячеслав отметил 2022 год, когда рост доли ДСТ из Китая вырос на 92% в сравнении с 2021 годом;

По состоянию на 1 квартал 2023 года доля ДСТ и Китая составляет 64%;

В денежном выражении объем импорта ДСТ и Китая в 1 квартале 2023 года составляет 74,5 млрд руб.

По состоянию на 1 квартал 2023 года наибольший импорт ДСТ в РФ наблюдается: во фронтальных погрузчиках (94%), в асфальтосмесительных установках (91%), в экскаваторах (81%), в автогрейдерах (70%), в дорожных катках (65%) и в тракторах (37%).

Вячеслав Пронин в своем выступлении сделал особый акцент на необходимости выравнивания условий конкуренции с иностранными игроками. Благодаря всесторонней и системной господдержке зарубежные компании могут реализовывать технику по себестоимости производства или даже ниже её.

Российские предприятия не могут рассчитывать на такое конкурентное преимущество из-за высоких налогов, дорогих и недоступных кредитов, роста цен на энергоносители, транспортировку, топливо.

Нужно создать условия, когда отечественные заводы смогут рассчитывать на такую же налоговую нагрузку, на такие же условия кредитования, на льготы и поддержку от государства, как их иностранные конкуренты. Тогда они смогут успешно конкурировать с импортом без программ субсидирования.

Директор исследовательской компании ID-Marketing Андрей Ловков представил структуру, объемы и динамику импорта на рынке спецтехники в РФ в 2023 году

С конца февраля 2022 года мы отмечали падение поставок, но, начиная с июня 2022 года, импорт показывает существенный прирост, которого никто не ожидал. В 2023 году показатели превзошли все ожидания, особенно в мае текущего года. Андрей Ловков директор исследовательской компании ID-Marketing

По данным ID-Marketing:

Рынок импорта спецтехники в январе-мае 2023 года увеличился на 11 тыс. единиц по сравнению с тем же периодом 2014 года. В сравнении с началом 2022 года импорт вырос на 84%.

Наиболее импортируемыми видами стройтехники в первом полугодии 2023 года стали экскаваторы (36%, 8921 единица), фронтальные погрузчики (25%, 6326 единиц);

Доля импорта стройтехники из Китая в январе-мае 2023 года увеличилась на 47% по сравнению с 2014 годом и составила 81%. В натуральном выражении за аналогичные сравниваемые периоды импорт вырос в 4 раза. Помимо Китая в число лидеров вошли: Республика Корея, Турция и Япония – по 4%, Индия – 3%;

Наиболее популярными импортируемыми брендами стали: XCMG (14%), SDLG (10%) и LIUGONG (10%).

Покупка спецтехники в онлайн становится все более популярной – число предложений на классифайде растет.

Более 70% сбыта коммерческого транспорта и спецтехники так или иначе происходит онлайн. На нашей платформе зафиксирован рост числа объявлений, несмотря на уход компаний и сокращения поставок некоторых видов техники. Именно поэтому мы работаем в сторону развития Авито Спецтехника как сервиса, позволяющего совершать весь цикл покупки-продажи внутри платформы. Захар Игнатенко руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Спецтехника

По данным платформы Авито Спецтехника:

Тренд на поиск коммерческого транспорта и спецтехники растет: в 2023 году число ежедневных пользователей Авито Спецтехника превысило 1 млн;

Продавцы видят рост пользователей и активнее выкладывают объявления на платформе. За первое полугодие 2023 года предложение о коммерческом транспорте и спецтехнике выросло в 1,5 раза год к году;

Наибольший спрос на платформе за первое полугодие 2023 года фиксируется на экскаваторы – на 27% выше, чем на другую дорожно-строительную технику;

За первое полугодие 2023 число покупателей коммерческой и специальной техники онлайн возросло на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Эксперт отметил особенности запросов покупателей разного вида техники. Покупатели коммерческого транспорта ценят широкий выбор предложений и удобство использования платформы. В то время как покупателям важнее наличие справочной информации о моделях и реальное состояние техники.

Какие производители дорожно-строительной техники наиболее активно размещают предложения на платформе Авито в первом полугодии 2023 года

В ходе своего выступления Захар Игнатенко выделил наиболее активных производителей ДСТ на платформе Авито. В новой технике лидерами стали Palfinger Sany, МАЗ, Галичанин, Клинцы, XCMG, Zoomlion, RUNMAX, LUGONG, Zauberg, Ивановец наиболее активно размещают на платформе технику с наработкой.

В конференции приняли участие Иван Феоктистов, руководитель проектов по продвижению продукции UMG, и Кулаков Александр Анатольевич, руководитель отдела продаж ООО «Агро-строительные технологии». Спикеры поделились опытом продвижения ДСТ в онлайн. Александр также отметил увеличение запросов со стороны клиентов на расширение линейки продукции. Высокий потенциал отрасли прослеживается не только в росте продаж единиц спецтехники, но и поддержке производителей со стороны государства, а также выделенным бюджетом в 12,5 трлн рублей на строительство автомобильных дорог.

Партнёрский материал