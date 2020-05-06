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Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу

06.05.2020 5193 0 0

Компания Mercedes-Benz никогда не выпускала универсалов на базе S-класса поколения W126, но несколько таких машин изготовили сторонние кузовные мастерские. Находящийся в отличном состоянии экземпляр от ателье Caro International из Гамбурга выставил на продажу американский коллекционер Стюарт Парр.

 

Многие зарубежные коллекционеры считают W126 — лучим из S-классов, хотя российские автолюбители больше ценят W140, самый монументальный в истории модели. W126 в свою очередь считается образцом изящества в представительском классе, и даже кузов универсал, если он изготовлен хорошими специалистами, не портит ему осанку. Экземпляр от гамбургской компании Caro как раз из таких. Он изготовлен в 1990 году на базе седана 560 SEL. После завершении конверсии буква S в обозначении модели заменена на Т, согласно фирменной мерседесовской традиции, и даже в специально отлитом шильдике используется оригинальный шрифт.

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Сайт Stuart Parr Collection сообщает, что при изготовлении машины мастера гамбургского ателье старались по максимуму использовать стоковые компоненты. Так, стекло багажной двери, скорее всего, позаимствовано, у грузопассажирской версии модели W124. Он неё же, вероятно, взяты задние фонари, но саму багажную дверь, а также задние крылья, двери и крышу кузовщикам пришлось изготавливать самостоятельно, вручную. Качество работы очень высокое, конверсию выдаёт разве что характерный излом поясной линии при переходе от дверей к корме — на заводском варианте кузова, если бы такой существовал, излома наверняка бы не было.

Багажник — строгой прямоугольной формы, но спинка заднего сиденья цельная, и сложить её, судя по всему, нельзя, а ведь именно возможность трансформации салона и перевозки крупногабаритных грузов — главная практическая польза кузова универсал. Впрочем, возможно, что для заказчика этой машины жёсткость кузова была важнее практичности, и жёсткая перегородка в багажнике позволила сохранить эту жёсткость на приемлемом уровне.

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Неизвестно, каким образом этот изготовленный в Европе «сарай» оказался в Америке, но сейчас он находится в коллекции Стюарта Парра, известного дизайнера, продюсера и поклонника европейской авто- и мотокультуры. На одометре без малого 104 тысячи километров, что для W126 можно считать молодостью — эти машины с лёгкостью проезжали без капремонта по полмиллиона километров. Силовой агрегат стоковый: 5,6-литровый атмосферный V8 (279 л.с., 430 Нм) в паре с 4-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Цена не указана, продавец обещает сообщить её интересующимся по запросу.

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