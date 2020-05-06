Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу

Многие зарубежные коллекционеры считают W126 — лучим из S-классов, хотя российские автолюбители больше ценят W140, самый монументальный в истории модели. W126 в свою очередь считается образцом изящества в представительском классе, и даже кузов универсал, если он изготовлен хорошими специалистами, не портит ему осанку. Экземпляр от гамбургской компании Caro как раз из таких. Он изготовлен в 1990 году на базе седана 560 SEL. После завершении конверсии буква S в обозначении модели заменена на Т, согласно фирменной мерседесовской традиции, и даже в специально отлитом шильдике используется оригинальный шрифт.
Сайт Stuart Parr Collection сообщает, что при изготовлении машины мастера гамбургского ателье старались по максимуму использовать стоковые компоненты. Так, стекло багажной двери, скорее всего, позаимствовано, у грузопассажирской версии модели W124. Он неё же, вероятно, взяты задние фонари, но саму багажную дверь, а также задние крылья, двери и крышу кузовщикам пришлось изготавливать самостоятельно, вручную. Качество работы очень высокое, конверсию выдаёт разве что характерный излом поясной линии при переходе от дверей к корме — на заводском варианте кузова, если бы такой существовал, излома наверняка бы не было.
Багажник — строгой прямоугольной формы, но спинка заднего сиденья цельная, и сложить её, судя по всему, нельзя, а ведь именно возможность трансформации салона и перевозки крупногабаритных грузов — главная практическая польза кузова универсал. Впрочем, возможно, что для заказчика этой машины жёсткость кузова была важнее практичности, и жёсткая перегородка в багажнике позволила сохранить эту жёсткость на приемлемом уровне.
Неизвестно, каким образом этот изготовленный в Европе «сарай» оказался в Америке, но сейчас он находится в коллекции Стюарта Парра, известного дизайнера, продюсера и поклонника европейской авто- и мотокультуры. На одометре без малого 104 тысячи километров, что для W126 можно считать молодостью — эти машины с лёгкостью проезжали без капремонта по полмиллиона километров. Силовой агрегат стоковый: 5,6-литровый атмосферный V8 (279 л.с., 430 Нм) в паре с 4-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Цена не указана, продавец обещает сообщить её интересующимся по запросу.
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