Реконструкция трассы от Санкт-Петербурга до Норвегии обойдётся в 12 миллиардов рублей

Реконструкция трассы от Санкт-Петербурга до Норвегии обойдётся в 12 миллиардов рублей

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Работы на участке федеральной трассы «Кола» выполнит победитель и единственный участник тендера – АО «ВАД».

Участок трассы Р-21 «Кола» в районе населённого пункта Путилово будет реконструирован к 2022 году. Отрезок с 51 по 68 км станет четырёхполосным (сейчас у дороги всего две полосы), на нём обновят систему освещения, создадут подземные пешеходные переходы в местах остановок общественного транспорта, а также построят пешеходные дорожки и нанесут разметку.

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Также дорожники должны провести работу по перекладке инженерных коммуникаций (6 газопроводов) и соединить расширяемый участок трассы с ныне существующей четырёхполосной дорогой. По планам заказчика – ФКУ Упрдор «Северо-Запад», которое входит в Росавтодор – проект должен быть завершён в начале декабря 2021 года.

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Чтобы найти подрядчика, заказчик объявил электронный аукцион. Согласно сайту системы закупок, стоимость работ была оценена в 12 041 870 909 рублей. За эту работу решил взяться всего один участник, так что цена за услуги не изменилась. Победителем «конкурса» стала компания «ВАД». За более чем 12 млрд. руб. подрядчику нужно будет провести все перечисленные работы на участке протяжённостью 16,7 км.

Деньги на дорогу в Ленинградской области поступят из федерального бюджета (в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы»). При этом в 2018 году на реализацию проекта государство выделит 624,2 млн. руб., в 2019-ом размер финансирования составит 1,9 млрд. руб., в 2020-ом – 5,7 млрд. руб., в 2021 году – 3,674 млрд. руб.

Протяжённость федеральной трассы Р-21 «Кола» составляет почти 1,6 тыс. км. Автодорога проходит через Карелию, Ленинградскую и Мурманскую области (до границы с Норвегией). Она входит в состав европейского маршрута Е-105 «Киркенес – Ялта».

Кстати, именно на этой трассе дорожники впервые начали применять жёлтую разделительную разметку. Яркие полосы появились в Мурманской области в качестве эксперимента ещё в апреле 2018 года. При этом ГОСТ, который позволяет применять такую разметку на российских дорогах, вступил в силу позже – 1 июня текущего года.

Компания «ВАД» – крупный игрок рынка, в 2017 году она выиграла 37 госконтрактов, их суммарная стоимость составляет 190 млрд. руб. Один из проектов подрядчика – реконструкция трассы А-181 «Скандинавия», которая проходит от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией. Автодорога является частью европейского маршрута E-18 и продолжением федеральной трассы М-10 «Россия».

Asphalt highway with yellow markings lines on road background

Напомним, пять лет назад «ВАД» участвовала в другом тендере, касающемся строительства участка дублёра Приозёрского шоссе. Тогда компания пошла по тому же пути и не снизила сумму в своей заявке, предполагая, что конкурентов у неё не будет. Однако в 2013-ом участвовать решил также «Трансстрой», причём его предполагаемая плата за услуги была на 2 млрд. руб. меньше. Однако победителем всё равно стал «ВАД», получивший максимальное количество баллов от комиссии.

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Теги: В России , реконструкции , тендер , трассы
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