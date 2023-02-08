Renault готовится к дебюту обновлённого кроссовера Arkana: свежее изображение

Первым рынком для Renault Arkana стала Россия, продажи этого кроссовера с купеобразным кузовом начались в 2019 году. До весны прошлого года модель выпускалась на мощностях завода, расположенного в Москве. В прошлом году марка покинула авторынок РФ и избавилась от всех местных активов. Напомним, в 2020-м производство этой модели было налажено в Южной Корее, правда, под наименованием Samsung XM3. Эта версия в итоге и отправилась на экспорт.

На фото: актуальный кроссовер Renault Arkana (версия для Европы)

Производство кросс-купе в Корее налажено на предприятии Renault Samsung (Рено владеет автомобильным подразделением Самсунга с 2000-го, в марте прошлого года компания сменила имя на Renault Korea). Местные автомобили направляются в том числе и в Европу, но с шильдиками в виде узнаваемого ромба. Продажи на старосветском рынке стартовали в феврале 2021-го. Согласно статистике Carsalesbase, за январь-ноябрь 2022 года местные клиенты купили 72 572 экземпляра.



Компания продолжает заниматься разработкой посвежевшего купеобразного кроссовера: летом фотошпионы ловили прототип будущей новинки на дорогах общего пользования на юге Европы. Внешность фейслифтинговой Арканы по-прежнему держится в секрете. Ранее свой вариант потенциальной внешности SUV показал дизайнер Kolesa.ru , а теперь своим видением экстерьера будущего кросса-купе решил поделиться художник испанского издания motor.es.



На фото: салон актуального кроссовера Renault Arkana

Отмечается, что на внешность обновлённого кроссовера Arkana значительное влияние окажет новый SUV C-класса – Renault Austral, который был представлен в начале прошлой весны. Судя по рендеру, кроссу-купе может достаться подобная головная оптика с «клыками» и светодиодных дневными ходовыми огнями, а также подобная радиаторная решётка (но меньшего размера) с рисунком в виде небольших прямоугольных штрихов. Предполагается, что через «гриль» пройдёт светящаяся полоса, которая соединит фары между собой, а по центру будет расположен логотип марки.



Рендер обновлённого кроссовера Renault Arkana

Автомобиль на новом рендере имеет в том числе оформление нижней части переднего бампера, похожее на тот же элемент у Austral (речь об узнаваемом двустороннем «рыбьем хвосте»). Однако вместо сетки художник снабдил воздухозаборник обновлённой Арканы узором, подобным тому, что украсил решётку радиатора. Предполагается, что такой бампер будет смотреться более спортивно по сравнению с нынешним.



На фото: кроссовер Renault Austral

Ожидается, что модели слегка поправят фонари и пересмотрят оформление заднего бампера. Салон, вероятно, оставят практически без изменений: могут появиться новые материалы для отделки, а также модернизированная информационно-развлекательная система и расширенный функционал.



По предварительным данным, в ходе обновления «начинку» Renault Arkana трогать практически не будут, но не исключено, что в гамме появится подзаряжаемый гибрид. Напомним, актуальная европейская версия кроссовера предлагается с мягкогибридной установкой, в основе которой находится бензиновая «турбочетвёрка» 1.3 TCe, работающая в тандеме с «электродовеском» в виде 12-вольтового стартер-генератора и «роботом». Кроме того, старосветский паркетник можно купить с гибридной системой E-Tech с «атмосферником» 1.6, парой электромоторов и автоматизированной коробкой без сцепления. Вероятно, посвежевшая Аркана появится на рынке в первой половине 2024 года.

