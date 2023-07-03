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  • Renault готовится к презентации обновлённого Каптюра: новое изображение кроссовера

Renault готовится к презентации обновлённого Каптюра: новое изображение кроссовера

03.07.2023 69 0 0

Ожидается, что презентация посвежевшего Captur пройдёт в середине октября, а в продаже на европейском рынке он появится до конца текущего года.

Компактный кроссовер Renault Captur появился в продаже на европейском рынке в 2013 году. Второе поколение модели появилось в 2019-ом: в основу этого автомобиля легла платформа CMF-B. Отметим, что не стоит путать этот паркетник с Renault Kaptur, который ещё в прошлом году присутствовал на российском рынке: его производство было налажено на столичном заводе, который сейчас выпуска Москвичи, тогда как производство Renault Captur налажено на заводе в Испании.

На фото: актуальный кроссовер Renault Captur

Известно, что европейский паркетник в скором времени ждёт очередное обновление. Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть посвежевший Captur, нет. Ранее мы уже публиковали изображение потенциальной внешности будущего SUV, а теперь появился обновлённый вариант: дизайнер испанского издания Motor.es поделился с нами свежим рендером рестайлингового Каптюра.

Судя по изображению, силуэт модели останется практически прежним. Ожидается, что некоторые черты внешности новинки будут позаимствованы у концепта Scenic Vision, который был представлен в мае прошлого года. Автомобиль на рендере получил головную оптику более узкой формы, при этом фары соединяются между собой тонкой полосой через всю ширину передней части. А в центре расположен новый логотип бренда в виде ромба.

Ниже расположены противотуманки в форме бумерангов, между ними находится лаконичная радиаторная решётка. Ещё модель получила большой воздухозаборник с плотной окантовкой из некрашеного пластика и рисунком в виде горизонтальных линий. У компактного кроссовера есть обвес по периметру кузова, крыша чёрного цвета и наружные зеркала ей в тон, серебристые рейлинги и такая же полоса, подчёркивающая линию остекления.

Новый рендер обновлённого кроссовера Renault Captur

Предполагается, что корму обновлённого Renault Captur украсят новыми задними фонарями, а интерьер получит новые материалы для отделки салона, модернизированную информационно-развлекательную систему, а также улучшенный комплекс водительских помощников.

Посвежевшая внешность позволит Рено визуально отделить обновлённый Каптюр от нового Mitsubishi ASX, который был разработан в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и предназначен для европейского рынка. Напомним, он является «близнецом» актуального паркетника Renault Captur и отличается от него логотипом и узором решётки радиатора.

На фото: салон актуального кроссовера Renault Captur

Ожидается, что после обновления техника Каптюра останется прежней. Нынешняя базовая версия паркетника предлагается с бензиновой 1,0-литровой «турботройкой» мощностью 91 л.с., которая работает в паре с шестискоростной механикой. Далее в гамме числится «турбочетвёрка» объёмом 1,3 литра, работающая в тандеме с 12-вольтовым стартер-генератором, при этом у варианта с ручной коробкой система выдает 140 л.с., а с семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями – 158 л.с. Ещё в линейке присутствует «обычный» гибрид (без возможности зарядки от электросети) с атмосферником объёмом 1,6 литра и батареей ёмкостью 1,3 кВт*ч (отдача – 145 л.с.). На вершине гаммы находится подзаряжаемый гибрид с тем же атмосферным мотором, но с другим аккумулятором – на 10,5 кВт*ч; суммарная мощность этой установки составляет 160 л.с.

Презентация посвежевшего паркетника Renault Captur, вероятно, пройдёт в середине октября, а в продаже на европейском рынке модель появится до конца текущего года.

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