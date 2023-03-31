Renault хочет обыграть новый Mitsubishi ASX: первое изображение посвежевшего Каптюра

Предполагается, что обновлённый SUV французской марки дебютирует уже грядущей осенью, а в продажу на европейском рынке поступит в начале 2024 года.

Французская марка Renault начала продавать кроссовер Captur на европейском рынке в 2013 году, выпуск этой модели налажен на заводе в Испании. SUV второго поколения появился в 2019-ом, в его основу легла платформа CMF-B. Не стоит путать этот паркетник с Renault Kaptur, который пережил рестайлинг в 2020-ом и до недавнего времени присутствовал на российском рынке (производство было налажено на столичном заводе, который теперь отдали под выпуск Москвичей).

На фото: актуальный кроссовер Renault Captur E-Tech

В рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi был разработан новый Mitsubishi ASX, предназначенный для Европы: как Kolesa.ru сообщал ранее, он стал «близнецом» актуального паркетника Renault Captur. Теперь новинка японского бренда выходит на рынок, при этом отличий во внешности у них практически нет: конечно, ромбы заменили логотип в виде трёх алмазов, а на радиаторной решётке у ASX появился рисунок из блестящих пластин, но на этом всё.



Неудивительно, что в Рено подумали о необходимости «дистанцироваться» от старого и теперь не уникального дизайна, так что европейский Captur в ближайшее время ждёт обновление. Официальной информации о том, как будет выглядеть посвежевший Каптюр, пока нет, так что пока придётся воспользоваться фантазией художников: своим вариантом потенциальной внешности рестайлингового SUV с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es.



Рендер обновлённого Renault Captur

Предполагается, что большая часть визуальных изменений сосредоточится в передней части паркетника. При этом, скорее всего, на оформление экстерьера окажет влияние представленный год назад кроссовер Renault Austral. В подобном стиле, вероятно, будет оформлена радиаторная решётка модели. Судя по рендеру, посвежевший Captur может получить новую головную оптику с новой формы фарами, а также светодиодными «клыками», которые превратят в штрихи, вписанные в «бумеранги». Конечно же, логотип бренда, вписанный в выемку на капоте, будет изображён в новом упрощённом варианте.



На фото: новый Mitsubishi ASX (версия для европейского рынка)

Ожидается, что задние фонари сохранят «С-образную» форму, но им изменят графику. Кроме того, обновлённому Renault Captur, вероятно, достанутся колёсные диски нового оригинального дизайна, а также расширенная палитра и дополнительные варианты окраса кузова. Интерьер тоже может получить свою порцию обновок, таких как новый мультируль, другие материалы для обивки и иной пластик, а также в списке оборудования будут улучшенные водительские помощники.



Технику Каптюра в ходе обновления, скорее всего, трогать не будут. Напомним, базовая версия паркетника предлагается с бензиновой 1,0-литровой «турботройкой» (мощность – 91 л.с.) в паре с шестискоростной «механикой». Следующая в гамме – «турбочетвёрка» объёмом 1,3 литра, работающая в тандеме с 12-вольтовым стартер-генератором, при этом у варианта с ручной коробкой система выдает 140 л.с., а с семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями – 158 л.с. В линейке имеется и «обычный» гибрид (без возможности зарядки от электросети) с «атмосферником» объёмом 1,6 литра и батареей ёмкостью 1,3 кВт*ч (отдача – 145 л.с.). Ещё есть подзаряжаемый гибрид с тем же атмосферным мотором, но с другим аккумулятором – на 10,5 кВт*ч; суммарная мощность этой установки составляет 160 л.с.



По предварительным данным, обновлённый SUV французской марки дебютирует уже грядущей осенью, а в продажу на европейском рынке посвежевший Renault Captur поступит в начале 2024 года.