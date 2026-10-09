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  • Кроссовер Li i6 обновили через год после запуска: официальные фото

Кроссовер Li i6 обновили через год после запуска: официальные фото

09.10.2026 863 0 0
Кроссовер Li i6 обновили через год после запуска: официальные фото

Младшему электрическому паркетнику Li Auto улучшили оснащение, модели еще досталась более мощная батарея. В Китае продажи модернизированного кроссовера стартуют в конце текущего месяца. Модель также готовят к европейскому дебюту.

Похожий на минивэн электрокросс Li i6 вышел на домашний рынок осенью прошлого года. Китайцам «шестерка» приглянулась, сейчас она входит в список самых популярных моделей страны. Так, по данным BestSellingCarsBlog, с января по август 2026-го было реализовано 152 842 шт. Тем не менее, компания Li Auto решила освежить паркетник. Опубликованы первые официальные фото и проморолики модернизированной модели. В салонах местных дилеров такой кроссовер i6 появится уже в конце этой недели, старт продаж намечен на 28 октября.

Обновленный Li i6
Обновленный Li i6
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Обновленный Li i6
Обновленный Li i6
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Обновленный Li i6
Обновленный Li i6
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Дизайн экстерьера менять не стали. Разве что ручки дверей теперь полускрытые, а не выдвижные. Вдобавок расширена палитра цветов кузова. Ну и еще Li i6 достались новые матричные фары от полноценного минивэна Li Mega, хотя они в прежних корпусах.

Обновленный Li i6

Габариты тоже, соответственно, не изменились. Длина Li i6 равна 4950 мм, ширина – 1935 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 3000 мм. Под крышкой капота имеется дополнительный отсек, и у обновленного паркетника его теперь можно открыть просто одним касанием или отдав команду голосом.

Обновленный Li i6
Обновленный Li i6
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Обновленный Li i6
Обновленный Li i6
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В пятиместном салоне почти всю площадь передней панели по-прежнему занимает гигантское табло. Но если у дореформенного Li i6 это два экрана в одном корпусе (15,7 дюйма каждый), то у обновленного паркетника – единый 29-дюймовый дисплей, как у дебютировавшего недавно флагманского Li i9. Приборного экранчика на руле больше нет, роль приборки теперь полностью возложена на проекционный дисплей. В Li Auto еще заявили о том, что кроссовер получил более комфортные передние кресла с функцией «нулевой гравитации». Наконец, за работу электроники наряду с Qualcomm 8797 отныне отвечает более мощный чип Mach 100 собственной разработки компании.

Обновленный Li i6
Обновленный Li i6
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Обновленный Li i6
Обновленный Li i6
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Обновленный Li i6
Обновленный Li i6
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Обновленный Li i6
Обновленный Li i6
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По предварительной информации, как и прежде, Li i6 будет доступен с задним (340 л.с.) или двухмоторным полным приводом (суммарная отдача – 544 л.с.). Батарея – новая, опять же, собственной разработки, емкостью 96 кВт*ч. Максимальный запас хода – 780 км по циклу CLTC. Дореформенному i6 положен аккумулятор CATL на 87,3 кВт*ч, с ним заднеприводный паркетник проедет 720 км, полноприводный – 660 км.

Дореформенный Li i6
Дореформенный Li i6
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Дореформенный Li i6
Дореформенный Li i6
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Дореформенный Li i6
Дореформенный Li i6
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Дореформенный Li i6
Дореформенный Li i6
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Прежний Li i6 уже убрали с китайского потребительского сайта, но у дилеров машины еще имеются. Дореформенный электрокросс стоит от 249 800 юаней (около 3,2 млн рублей по актуальному курсу).

Между тем Li Auto готовится вывести электрический паркетник i6 на европейский рынок. Модель покажут на Парижском автосалоне, который откроется 12 октября. Но пока неизвестно, в каком виде – дореформенном или уже обновленном.

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