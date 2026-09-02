Обновлённый Li Mega назвали вторым поколением: новая техника в старой «упаковке»

Китайская компания Li Auto представила и запустила в продажу комплексно обновлённый электрический минивэн Li Mega. На данный момент он доступен в единственной версии Home с двухмоторной силовой установкой и весьма богатым оснащением.

Li Mega вышел на рынок в 2024 году и стал первой электрической моделью компании Li Auto, до этого она предлагала только plug-in гибридные кроссоверы. Большого успеха на рынке Li Mega не добился — цена оказалась слишком высокой, а дизайн — слишком футуристичным. За первые семь месяцев этого года продажи Li Mega в Китае, по данным CAAM, составили лишь 3179 шт., что на 63,1% меньше, чем в январе-июле 2025-го.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Представленный сегодня обновлённый Li Mega позиционируется как второе поколение минивэна, притом что его платформа и кузов принципиально не изменились. Впрочем, для китайских компаний это обычная практика: фраза «новое поколение» продаёт лучше, чем «рестайлинг» или «обновление». Шасси модернизировано: оно теперь полноуправляемое (задние колёса могут поворачиваться в любую сторону на угол до 7 градусов) и дополнено активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Адаптивная пневмоподвеска перенастроена и обещает более плавный ход.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Внешних изменений немного: на передке появилось новое обрамление нижнего воздухозаборника, на корме стала тоньше чёрная рамка вокруг багажной двери, выдвижные дверные ручки уступили место полускрытым ручкам с выемками для пальцев, новые 18-дюймовые колёса напоминают летающие тарелки. Габаритная длина обновлённого Li Mega — 5355 мм, ширина — 1965 мм, высота — 1850 мм, колёсная база — 3300 мм.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В кузов интегрированы четыре радара для работы электронных ассистентов водителя и автопилота, который потенциально может работать на четвёртом уровне по классификации SAE, хотя в Китае по-прежнему разрешён максимум второй. Работа автопилота завязана на два мощных чипа Mach M100 — их производит сама компания Li Auto, суммарная производительность двух чипов достигает 2560 топс.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Салон Li Mega сохранил посадочную формулу 2+2+3, но почти все детали и отделка новые. Передняя панель стала ещё более лаконичной на вид и избавилась от лишних боковых воздуховодов. С руля исчез приборный экранчик, а справа от руля разместился новый многофункциональный 29-дюймовый экран с 6K-разрешением и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8797. Для пассажиров второго и третьего рядов предусмотрен потолочный 21-дюймовый развлекательный экран с 4K-разрешением. Прозрачная секция крыши теперь разделена на две части продольной перемычкой со светодиодной «люстрой». Кресла первого и второго рядов имеют дикое количество регулировок и массажёры. Галёрка выполнена попроще, но даже здесь есть подогрев и вентиляция. Для хранения еды и напитков на борту есть 10-литровый холодильник. Штатная аудиосистема мощностью 5440 Вт насчитывает 33 динамика.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Двухмоторная силовая установка Li Mega стала чуть мощнее: передний электромотор здесь выдаёт 155 кВт (211 л.с.) и 232 Нм, задний — 258 кВт (351 л.с.) и 425 Нм, максимальная совокупная отдача — 413 кВт (562 л.с.) и 657 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. 800-вольтовая батарея тоже новая, ёмкостью 108 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 710 км по циклу CLTC. Снаряженная масса минивэна — 2925 кг.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В Китае обновлённый Li Mega Home стоит 509 800 юаней (6,59 млн рублей в переводе по текущему курсу), что на 50 000 юаней дешевле одноимённой версии дореформенного минивэна.