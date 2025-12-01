Концепткар ×
01.12.2025 519 0 1
Renault распродаёт раритеты: удивительные концепты и прототипы, забытые и неизвестные

Компания Renault планирует в 2027 году открыть новый музей при заводе во французском Флинсе (это пригород Парижа), в связи с чем провела инвентаризацию своих запасников и решила продать часть находящихся там ценностей — в основном это дубли редких дорожных и гоночных машин, гоночные двигатели, старое оборудование гоночных команд, концепты и прототипы. Среди концептов и прототипов есть очень диковинные экземпляры — мы выбрали для этой заметки десяток наиболее интересных.

Большая распродажа под названием Renault Icons пройдёт прямо на заводе во Флинсе с 4 по 7 декабря. Организацию этого мероприятия французская компания поручила опытному аукционному дому Artcurial, он выложил на своём сайте описания и фотографии всех лотов — всего их заявлено 180. Концепты и прототипы, о которых здесь пойдёт речь, не предназначены для дорог общего пользования, некоторые из них могут передвигаться самостоятельно лишь с небольшой скоростью, иные и вовсе не на ходу. Этим обстоятельством объясняется невысокая оценочная стоимость отобранных нами лотов, хотя во время торгов она может увеличиться многократно — тук как кому повезёт. О существовании некоторых уникальных машин мы даже не подозревали, но Renault тем не менее от них избавляется, так как хочет оставить в своей коллекции только 600 наиболее ценных автомобилей. Не прошедшие заводской отбор машины скоро разбредутся по другим музеям и частным коллекциям. Итак, поехали.


Лот №48: концепт Renault Trafic Deck'Up, 2004 год, оценочная стоимость — от 4000 до 6000 евро.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Поразительный сплав кроссовера, фургона и пикапа. Концепт Renault Trafic Deck'Up выставлялся на Брюссельском автосалоне 2004 года, в его основе лежит укороченный фургон Trafic 2020 года выпуска с 2,5-литровым турбодизелем (135 л.с.) и полным приводом. Задние двери открываются в противоположную передним сторону, центральные стойки кузова выпилены. В салоне установлены четыре поворотных кресла повышенной комфортности, а в коротенькой открытой части кузова в корме имеются две откидные боковые сидушки. Перегородка между салоном и грузовой площадкой полностью прозрачная.


Лот №47: концепт Renault Kangoo Break'Up, 2002 год, оценочная стоимость — от 4000 до 6000 евро.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Ещё один более ранний концепт в том же жанре, сделанный на база «каблучка» Kangoo первого поколения и показанный на выставке в Валь-д’Изере (горнолыжный курорт). Кузов стандартного Kangoo получил эффектный widebody-обвес, дорожный просвет увеличен и в сочетании с полным приводом обеспечивает хорошую проходимость. Задняя часть кузова лишилась багажной двери, крыши и боковых стёкол — таким образом получился пикап, приспособленный для перевозки различного спортивного инвентаря. В комплект входят два спортивных велосипеда от Renault Sport. Салон отделан износостойкими, легко моющимися материалами. В крышу вмонтированы два смотровых люка. Стекло между салоном и грузовой площадкой сделано опускающимся.


Лот №154: прототип Renault Clio II 6-wheel pick-up, 2001 год, оценочная стоимость — от 3000 до 6000 евро.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Шестиколёсный пикап на базе Renault Clio второго поколения — это учебный проект, изготовленный в качестве упражнения кузовными мастерами завода во Флинсе. Наращенная корма выглядит несколько аляповато из-за перепада высоты верхнего контура, третья ось добавлена для увеличения грузоподъёмности, хотя никаких серьёзных грузов этот пикап не возил. Машина находится на ходу, но из-за её кустарной конструкции езда возможна лишь на низких скоростях. Под капотом установлен турбодизель, мощность в карточке лота не указана, но для справки скажем что серийные дизельные версии Clio второго поколения располагали мощностью от 64 до 101 л.с.


Лот №179: кинореквезит Renault 21 ex-Lévy and Goliath, 1986 год, оценочная стоимость — от 2000 до 4000 евро.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Это выглядит как полное безумие, но так и было задумано. Уинкальный Renault 21 был сделан для фильма «Леви и Голиаф» режиссёра Жерара Ури, вышедшего в прокат в 1987 году. Фильм повествует о незадачливом молодом человеке, втянутом в наркоторговлю. По сюжету фильма, алмазный порошок, который поставлялся как техническое сырьё на завод Renault в Курбевуа (это тоже пригород Парижа), заменён на схожее ко консистенции наркотическое вещество, оно попадает на конвейер, одурманивает рабочих, в результате чего они собрали показанного на фотографиях монстра с несколькими наслаивающимися друг на друга дверями и двумя кабинами, расположенными одна над другой, причём руль находится на втором этаже, а коробка передач и педали — на первом, то есть для управления нужны минимум два человека. За основным капотом с двигателем находится второй открытый моторный отсек с месивом из различных деталей и механизмов. Короче говоря, боди-хоррор из 1980-х в приложении к автомобилям выглядит именно так.


Лот №176: концепт Chausson P.E.R.L.E., 1989 год, оценочная стоимость — от 4000 до 8000 евро.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Этот забавный однообъёмник мелькал в научно-фантастическом сериале «Пока мир существует» (Until the End of the World) 1991 года, но сделан он был не специально для кино, а как демонстрация возможностей французского кузовного ателье Chausson, известного по большей части как производитель автобусов. В конце 1980-х ателье искало возможности для расширения бизнеса, концепт P.E.R.L.E (Projet d'Études et de Recherches d'une Ligne Européenne) должен был продемонстрировать мастерство ателье Chausson его потенциальным партнёрам. Изначально P.E.R.L.E был выставлен в виде макета на Франкфуртском автосалоне 1987 года, а к 1989 году обрёл салон и техническую начинку от Renault 11 — в таком виде его представили на Женевском автосалоне. Куполообразное лобовое стекло обеспечивает водителю прекрасную обзорность. Салон рассчитан на четверых и имеет мягкую обивку всех поверхностей. В 2000 году ателье Chausson прекратило своё существование, а концепт сохранился в запасниках Renault и теперь выставлен на продажу.


Лот №32: сделанный на заказ Renault 25 V6 Limousine blindée par Heuliez, 1985 год, оценочная стоимость — от 8000 до 12 000 евро.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Французское кузовное ателье Heuliez в середине 1980-х изготовило 830 удлинённых лифтбеков Renault 25. Вставка длиной 23 см за центральными стойками кузова позволила существенно увеличить запас свободного пространства для ног задних пассажиров и превращала Renault 25 в полноценный представительский автомобиль. Показанный на фотографиях экземпляр — эксклюзивный: он был сделан по заказу тогдашнего гендиректора компании Renault Раймона Леви и имеет скрытое бронирование, не отмеченное в документах. Изначально машина имела другой дизайн передка, но в 1989 году Renault 25 пережил рестайлинг, после чего и экземпляру Раймона Леви обновили внешность. Салон, отделанный стёганой кожей и замшей, выглядит весьма потрёпанным, да и в целом уникальный автомобиль нуждается в реставрации. В рамках предыдущей частичной реставрации у неё был скручен пробег.


Лот №45: концепт Renault Clio Grand Tour Concept, 2007 год, оценочная стоимость — от 6000 до 10 000 евро.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Эффектный шутинг-брейк, в профиль напоминающий Volvo C30, предварял появление серийного универсала на базе Renault Clio третьего поколения. Дизайнеры Renault сделали концепту не только очень элегантную внешность, но и значительно перекроили исходный салон, снабдив его четырьмя ковшеобразными креслами и новой отделкой с яркой текстурой. Передняя панель сильно модифицирована и снабжена широкоформатным мультимедийным экраном. Объём багажника — 470 л. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» от Renault Sport мощностью 200 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой». Состояние автомобиля отличное, жаль только, что на нём нельзя выезжать на дороги общего пользования.


Лот №38: концепт Renault Captur в масштабе 1:5, 2011 год, оценочная стоимость — от 1000 до 2000 евро.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Довольно скучный кроссовер Renault Captur мог бы быть совсем другим, если бы этот концепт пошёл в серию. Элегантное кросс-купе с 160-сильным турбодизелем выглядит свежо и сегодня, его масштабная модель с тщательно проработанным интерьером может стать хорошим украшением вашего кабинета или гостиной.


Лот №39: концепт Renault Wind в масштабе 1:5, 2024 год, оценочная стоимость — от 1000 до 2000 евро.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Ещё одна прекрасная масштабная копия прекрасного концепта — родстера Wind с посадочной формулой 2+1, который мог стать французским аналогом Mazda MX-5, но не стал. Вместо родстера в 2010-2013 годах выпускался кургузый двухместный купе-кабриолет Renault Wind, сделанный на базе хэтчбека Renault Twingo второго поколения.


Лот №55: концепт 2328 Reinastella soucoupe volante в масштабе 1:5, 1992 год, оценочная стоимость — от 5000 до 10 000 евро.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Одна из предположительно трёх моделей летающей тарелки, сделанная Renault для парижского Диснейленда. Вид немножко потасканный, но эффектный. В уютном салоне с фигурным диваном есть круглое смотровое окно в полу. Тарелка закреплена на шарнире, который позволяет задать ей нужное положение в пространстве.

Полный список лотов аукциона Renault Icons доступен на сайте аукционного дома Artcurial.

