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Renault собирается заменить Megane: первое изображение новинки

21.04.2023 41 0 0

Предполагается, что такой паркетник французской марки появится на европейском рынке летом 2024 года.

Французская марка Renault выпускает Megane с 1995 года, за прошедшие годы модель успела несколько раз сменить генерацию. Седан, хэтчбек и универсал актуального четвёртого поколения появились в 2016-м, а обновление они пережили в 2020 году. Кроме  того, осенью 2021-го линейку пополнила полностью «зелёная» версия Megane E-Tech Electric (её можно отнести к высоким хэтчбекам или же паркетникам).

На фото: Renault Megane E-Tech Plug-in Hybrid

Известно, что Renault Megane с ДВС в дальнейшем покинет европейский рынок, который продолжает стремительно «озеленяться». Согласно сообщениям СМИ, модель отправится в отставку уже в ближайшие месяцы, однако в компании, судя по всему, не смогли окончательно расстаться с Megane. Правда, чтобы остаться в строю ещё на какое-то время, ей придётся пережить ещё одну трансформацию.

Ожидается, что пятидверный Renault Megane превратят в паркетник с собственным (отличным от варианта E-Tech Electric) дизайном. Предполагается, что такой автомобиль появится на европейском рынке летом 2024 года. Есть вероятность, что компания будет позиционировать его как замену Megane, в этом случае такая новинка может получить другое название.

Рендер новинки Renault

Официальной информации о том, как будет выглядеть новинка Renault, конечно, нет. Свой вариант экстерьера паркетника, который придёт на смену хэтчбеку Megane, предлагает дизайнер испанского издания Motor.es. Предполагается, что во внешности будут заметны заимствования у концепта Scenic Vision, который был представлен в мае 2022 года. Судя по изображению, будущая модель, в частности, может получить похожую головную оптику.

На фото: концепт Renault Scenic Vision

Автомобиль на рендере получил рельефный капот и боковины, обвес из некрашеного пластика по периметру кузова, узкую решётку радиатора, декоративные вставки «под хром», чёрный верх и стойки крыши, антенну «акулий плавник», боковые зеркала на отдельных ножках, а также новый логотип в виде ромба. Салон будет рассчитан на пятерых; на передней панели разместят виртуальную «приборку», а также большой тачскрин информационно-развлекательной системы.

По предварительной информации, в основу модели, которая придёт на смену Megane, ляжет платформа CMF B, на которой базируется Captur. Ожидается, что у паркетника в гамме будут бензиновые и газовые двигатели, а также гибридные силовые установки (но без варианта PHEV, который имеется у Капюра).

Напомним, несколько дней назад компания Renault рассекретила рестайлинговый хэтчбек Clio. В ходе обновления модель получила новый дизайн передней части, новую версию Esprit Alpine, а также пересмотренную моторную линейку. Продажи посвежевшего Clio на старосветском рынке начнутся в июне текущего года.

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