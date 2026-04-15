Renault сократит 20% инженеров, чтобы работать так же быстро, как китайцы

В прошлом месяце новый гендиректор Renault Group Франсуа Прово представил новую стратегию развития компании. Эта стратегия называется futuREady, она рассчитана на период до 2030 года, то есть на относительно короткий срок, в течение которого Renault Group намерена вывести на мировой рынок 36 новых моделей и при этом добиться нескольких ключевых показателей экономии ресурсов, временных и материальных. Экономия должна стабилизировать финансовое положение компании в эпоху геополитической турбулентности и быстро меняющейся рыночной конъюнктуры.

Время разработки новых моделей должно быть сокращено с нынешних трёх-четырёх лет до двух лет. Себестоимость электромобилей планируется уменьшить на 40%. Общие производственные затраты в глобальном масштабе должны быть сокращены на 20%, в том числе благодаря снижению расхода энергии на 25% и уменьшению времени простоев заводов вдвое. Количество деталей, используемых в одном автомобиле, планируется сократить на 30%.

Сокращение штата инженеров Renault Group, о котором вчера сообщил Reuters со ссылкой на представителя французской компании, — это одна из мер реализации плана futuREady. Сейчас в Renault Group трудятся 11 000 — 12 000 инженеров, в течение двух лет компания планирует уволить 2400 из них, «чтобы стать более гибкой в условиях ужесточающейся конкуренции со стороны китайских компаний, предлагающих недорогие решения».

Понимать это надо так, что часть разработок новых моделей Renault Group будет отдана на аутсорсинг в Китай, как это было проделано с новым Renault Twingo (показан на заглавной фотографии). Новый Twingo — это бюджетный электромобиль, разработанный за 21 месяц в шанхайском техническом центре Renault, именуемом ACDC. Этот центр использует преимущества китайской экосистемы разработок, главное из которых — скорость. ACDC не разрабатывает машину с нуля, а плотно сотрудничает с местными поставщиками и разработчиками, адаптируя под свои модели уже готовые технические решения. В случае с новым Twingo ключевыми партнёрами стали Launch Design (кузов), CATL (батарея) и Shanghai e-drive (силовой модуль).

Также напомним, что у Renault Group и холдинга Geely есть совместное предприятие Horse Powertrain, оно работает с 2024 года и занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания, коробок передач и гибридных силовых установок. Соответственно у Renault Group больше нет нужны разрабатывать эти узлы и агрегаты самостоятельно, то есть от части инженеров можно избавиться.

Добавим, что на этой неделе стало известно о сокращении команды инженеров Opel, но если Renault Group всё же сохраняет в том или ином виде свои инженерные компетенции, то марка Opel де-факто их полностью утратила, сейчас её команда разработчиков занимается лишь дизайном новых моделей и авторской настройкой отдельных комплектующих — «железных» и электронных.

