Renault сократит 20% инженеров, чтобы работать так же быстро, как китайцы

Бизнес ×
15.04.2026 124 0 0
Renault Group в течений ближайших двух лет намерена уволить до 2400 инженеров в рамках режима экономии и ускорения разработок, являющегося фундаментом новой стратегии развития futuREady.

В прошлом месяце новый гендиректор Renault Group Франсуа Прово представил новую стратегию развития компании. Эта стратегия называется futuREady, она рассчитана на период до 2030 года, то есть на относительно короткий срок, в течение которого Renault Group намерена вывести на мировой рынок 36 новых моделей и при этом добиться нескольких ключевых показателей экономии ресурсов, временных и материальных. Экономия должна стабилизировать финансовое положение компании в эпоху геополитической турбулентности и быстро меняющейся рыночной конъюнктуры.

Время разработки новых моделей должно быть сокращено с нынешних трёх-четырёх лет до двух лет. Себестоимость электромобилей планируется уменьшить на 40%. Общие производственные затраты в глобальном масштабе должны быть сокращены на 20%, в том числе благодаря снижению расхода энергии на 25% и уменьшению времени простоев заводов вдвое. Количество деталей, используемых в одном автомобиле, планируется сократить на 30%.

Сокращение штата инженеров Renault Group, о котором вчера сообщил Reuters со ссылкой на представителя французской компании, — это одна из мер реализации плана futuREady. Сейчас в Renault Group трудятся 11 000 — 12 000 инженеров, в течение двух лет компания планирует уволить 2400 из них, «чтобы стать более гибкой в условиях ужесточающейся конкуренции со стороны китайских компаний, предлагающих недорогие решения».

Понимать это надо так, что часть разработок новых моделей Renault Group будет отдана на аутсорсинг в Китай, как это было проделано с новым Renault Twingo (показан на заглавной фотографии). Новый Twingo — это бюджетный электромобиль, разработанный за 21 месяц в шанхайском техническом центре Renault, именуемом ACDC. Этот центр использует преимущества китайской экосистемы разработок, главное из которых — скорость. ACDC не разрабатывает машину с нуля, а плотно сотрудничает с местными поставщиками и разработчиками, адаптируя под свои модели уже готовые технические решения. В случае с новым Twingo ключевыми партнёрами стали Launch Design (кузов), CATL (батарея) и Shanghai e-drive (силовой модуль).

Также напомним, что у Renault Group и холдинга Geely есть совместное предприятие Horse Powertrain, оно работает с 2024 года и занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания, коробок передач и гибридных силовых установок. Соответственно у Renault Group больше нет нужны разрабатывать эти узлы и агрегаты самостоятельно, то есть от части инженеров можно избавиться.

Добавим, что на этой неделе стало известно о сокращении команды инженеров Opel, но если Renault Group всё же сохраняет в том или ином виде свои инженерные компетенции, то марка Opel де-факто их полностью утратила, сейчас её команда разработчиков занимается лишь дизайном новых моделей и авторской настройкой отдельных комплектующих — «железных» и электронных.

бизнес Renault
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Kia Soul II c пробегом: коррозия пятой двери, разные салоны и электрика, как у «японцев» Есть такие машины на границах классов, которые иногда получаются действительно интересными. Kia Soul как раз из таких. Во втором поколении этот кроссовер определился с местом в жизни и вполн... 102 2 0 15.04.2026
Статьи / Авто и технологии Новая платформа и локализация роботов: чего ждать от Great Wall Motor в ближайшем будущем На днях прошла уже ставшая традиционной конференция автоконцерна Great Wall Motor в России под названием «День GWM». Что готовит этот производитель для российских потребителей? Расскажем кор... 199 0 0 15.04.2026
Статьи / Авто и технологии Свечи с увеличенным ресурсом: мифы и реальность Современные технологии обеспечивают свечам зажигания достаточно длительный срок службы, но некоторые решения позволяют увеличить их ресурс еще больше. Что они собой представляют, насколько э... 3457 3 0 14.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19445 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10283 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Меньше бутафории, больше смысла: тест-драйв Jetour T1 В официальном описании этого автомобиля многовато эпитетов из флористики: фары, стилизованные под четырёхлистный клевер, колёсные диски с рисунком цветочных лепестков… Хотя кроссовер T1 – во... 9218 4 2 18.11.2025
Обсуждаемое
13 Всё-таки надо тебе дать коленом, надо: куда податься самокатчикам
6 5 причин покупать и не покупать Niva Legend
5 Карты, деньги, два ключа: как подготовиться к автомобильному путешеств...
Новые комментарии
Change privacy settings