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  • Renault Taliant, наследник Логана, перестал быть эксклюзивом через два года после премьеры

Renault Taliant, наследник Логана, перестал быть эксклюзивом через два года после премьеры

10.11.2023 99 0 0

Французская марка наконец-то расширила географию продаж своей бюджетной четырехдверки. Кое-где модель предложена с безальтернативной литровой турботройкой.

Премьера этого седана состоялась еще в 2021 году. Прежде считалось, что его будут продавать как Renault Logan третьего поколения, ведь автомобиль представляет собой перелицованную версию «третьего» же Dacia Logan. Однако французская компания решила позиционировать четырехдверку в качестве отдельной новой модели с именем Taliant. Бюджетник с реношным ромбом дебютировал в Турции, и только там его до сих пор и предлагали. Теперь же Renault Taliant, наконец, перестал быть эксклюзивом: заказы на модель начали принимать в Египте, кроме того, она анонсирована в Гане.

Renault Taliant для Египта
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Renault Taliant для Египта
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Напомним, в основе седана лежит платформа CMF-B. Внешне от исходного Dacia Logan четырехдверка Renault отличается оформлением передка и кормы: у Taliant оригинальные радиаторная решетка, фары и задние фонари. Габариты машин французского и румынского брендов совпадают: длина – 4396 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1501 мм, колесная база – 2649 мм. Дорожный просвет Taliant – 161 мм, объем багажника – 528 литров. Ну и для сравнения, приведем размеры российского почившего Renault Logan второго поколения: 4359/1733/1523 мм, расстояние между осями – 2634 мм, объем багажника – 510 литров.

Renault Taliant для Египта

Салон у Renault Taliant в целом такой же, как у Дачии, разница в деталях. Например, у «француза» другое рулевое колесо, вдобавок иначе оформлены дефлекторы обдува. В зависимости от комплектации для седана Рено предусмотрены: мультимедиа-система с 8-дюймовым планшетом, передние и задние датчики парктроника, камера заднего вида, четыре подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль.

Renault Taliant для Египта

В Турции Taliant сегодня доступен с бензиновыми трехцилиндровыми атмосферником 1.0 SCe (65 л.с.) и турбомотором 1.0 TCe (90 л.с.), плюс там можно купить машину с газовым вариантом турботройки. Коробки – механика или вариатор (в зависимости от двигателя). А вот в Египте модель предложена только с бензиновым турбомотором 1.0 TCe в сочетании с CVT, причем там движок мощнее – 100 л.с.

Renault Taliant для Турции
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Renault Taliant для Турции
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Renault Taliant для Турции
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Renault Taliant для Турции
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Цен на потребительском египетском сайте Renault пока нет. К примеру, старший седан Renault Megane в пересчете на наши деньги там сейчас стоит где-то от 2 916 000 рублей. Вероятно, позже Renault Taliant появится и в других странах Африки и Ближнего Востока. Для России тоже планировалась замена «второго» Логана, хотя и не факт, что наш новый седан внешне бы повторил Taliant. Впрочем, теперь у всех моделей Рено в РФ лишь «параллельное» будущее.

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