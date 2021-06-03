Renault Triber в краш-тесте Global NCAP: лучше, чем Kwid, но всё равно проблемный

Бюджетный 7-местный кроссвэн получил 4 звезды за защиту взрослы и 3 звезды за защиту детей, о чём фирма Renault теперь с гордостью сообщает на своём индийском потребительском сайте. Между тем риск получения травм для водителя и детей достаточно высок, так что модель неплохо бы доработать.

Triber дебютировал летом 2019 года в Индии и в первый полный год продаж — 2020-й — сумел стать самой востребованной моделью Renault в этой стране, обогнав кроссовер Kwid: продано 38 906 и 37 927 шт. соответственно. Но в классе пассажирских вэнов Triber всё же уступил древнему Maruti Suzuki Eeco (продано 99 480 шт.) и более современному и комфортабельному Maruti Suzuki Ertiga (80 677 шт.).

В основе Renault Kwid и Triber лежит модульная платформа CMF-A, на ней же сделан новый кроссовер Kiger, но первым был именно Renault Kwid: модель дебютировала в 2015 году и с тех пор компания Renault пытается поднять уровень его пассивной безопасности. Увы, не слишком успешно: последний раз Kwid участвовал в краш-тесте Global NCAP в декабре прошлого года и смог заработать только 2 звезды за защиту взрослы и 2 звезды за защиту детей.



Соплатформенный Triber оказался лучше Квида, в связи с чем даже удостоился похвалы от экспертов Global NCAP — мол, мы рады, что компания Renault сумела добиться ощутимого прогресса в области безопасности для своей самой бюджетной модельной линейки.

Global NCAP проводит единственный фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя. Из программы Euro NCAP этот удар в прошлом году был исключён как устаревший, но для развивающихся стран по-прежнему остаётся актуальным. Triber, оснащённый двумя фронтальными подушками безопасности, справился с ним, скажем так, на «троечку»: на груди манекена-водителя зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок, означающий риск получения переломов и травм внутренних органов. Защита коленей также находится на пограничной оранжевом уровне — есть риск получения травм при контакте с жёсткой передней панелью.



Структура кузова Трибера была признана нестабильной, то есть она не способна сопротивляться дальнейшим нагрузкам и не защитит седоков в случае многостадийной аварии. Креплений Isofix для детских кресел у Трибера нет, эти кресла фиксируются «взрослыми» ремнями безопасности. Неудивительно, что манекены, имитировавшие 1,5-годовалого и 3-летнего малышей на сиденьях второго ряда, во время удара метались по салону и контактировали с его обшивкой — риск получения травм очевиден.

Итоговые 4 звезды за защиту взрослы и 3 звезды за защиту детей кажутся хорошим результатам только на общем довольно мрачном фоне проведённых Global NCAP испытаний машин для развивающихся рынков. Понятно, что в современной программе Euro NCAP индийский кроссвэн вряд ли мог бы рассчитывать даже на одну звезду, ведь его уровень оснащения системами активной безопасности — на уровне начала 90-х.

Между тем в Европе минувшей весной начались продажи Dacia Spring — это, по сути, электрическая версия Renault Kwid, произведённая в Китае. Есть надежда, что эта модель попадёт в одну из ближайших сессий Euro NCAP и тогда мы узнаем реальный предел возможностей платформы CMF-A.