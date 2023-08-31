Renault засветила кроссовер Scenic и пообещала новую версию Kangoo

Сценик-паркетник будет представлен исключительно в виде электрокара, а семейство «каблучка», как ожидается, пополнит растянутый пассажирский вариант. Новинки дебютируют уже через несколько дней.

Компактвэн Renault Scenic покинул конвейер в прошлом году, однако от хорошо знакомого европейцам имени французская марка не отказывается: теперь это название присвоено компактному электрическому паркетнику. Предвестника кросса – концепт Scenic Vision – представили в том же 2022-м, в июле года нынешнего компания распространила фото замаскированного тестового образца. Ну а теперь Рено поделилась тизерами серийного электрокроссовера: мировую премьеру проведут на выставке IAA Mobility, которая откроется в Мюнхене на следующей неделе.

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Как и было обещано, внешне товарный Scenic E-Tech electric во много повторил прошлогодний шоу-кар. В частности, у кросса почти такие же узкие светодиодные фары и «бумеранги» ходовых огней, плюс аналогичные силуэт и «изломанные» задние фонари. Ну и конечно убрали мишуру, присущую концептам: вместо камер установили привычные зеркала, появились центральные стойки, на дверях – выкидные ручки.



1 / 2 Синяя машина справа — кросс-купе Renault Rafale, представленное еще в июне. Купеобразный кросс тоже привезут в Мюнхен 2 / 2

Интерьер все еще засекречен, хотя от футуристичного салона прототипа Scenic Vision конвейерному кроссоверу, наоборот, вряд ли что-то досталось. Скорее всего, внутри электрокар подражает прочим последним моделям марки, то есть ждем виртуальную приборку и вертикальный планшет мультимедиа, помешенные в L-образный корпус.



Тестовый прототип Renault Scenic E-Tech electric 1 / 4 Тестовый прототип Renault Scenic E-Tech electric 2 / 4 Тестовый прототип Renault Scenic E-Tech electric 3 / 4 Прошлогодний концепт Renault Scenic Vision 4 / 4

Renault Scenic E-Tech electric построен на платформе CMF-EV, на которой также базируются Renault Megane E-Tech и Nissan Ariya. Так что у кроссовера, вероятно, будет несколько модификаций, отличающихся мощностью и дальнобойностью. Модели на этой «тележке» могут иметь полный привод (по электромотору на каждой оси), но получил ли такую версию новый Scenic – узнаем уже после премьеры.



Вместе с электрическим кроссовером на выставке IAA Mobility компания Renault также покажет новую версию «каблучка» Kangoo – с приставкой Grand в названии. Изображений Гранда пока нет, нет даже описания. Впрочем, и так понятно, что это будет удлиненная семиместная версия.