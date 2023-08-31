Новинки ×

Renault засветила кроссовер Scenic и пообещала новую версию Kangoo

31.08.2023 132 0 0

Сценик-паркетник будет представлен исключительно в виде электрокара, а семейство «каблучка», как ожидается, пополнит растянутый пассажирский вариант. Новинки дебютируют уже через несколько дней.

Компактвэн Renault Scenic покинул конвейер в прошлом году, однако от хорошо знакомого европейцам имени французская марка не отказывается: теперь это название присвоено компактному электрическому паркетнику. Предвестника кросса – концепт Scenic Vision – представили в том же 2022-м, в июле года нынешнего компания распространила фото замаскированного тестового образца. Ну а теперь Рено поделилась тизерами серийного электрокроссовера: мировую премьеру проведут на выставке IAA Mobility, которая откроется в Мюнхене на следующей неделе.

1 / 2
2 / 2

Как и было обещано, внешне товарный Scenic E-Tech electric во много повторил прошлогодний шоу-кар. В частности, у кросса почти такие же узкие светодиодные фары и «бумеранги» ходовых огней, плюс аналогичные силуэт и «изломанные» задние фонари. Ну и конечно убрали мишуру, присущую концептам: вместо камер установили привычные зеркала, появились центральные стойки, на дверях – выкидные ручки.

1 / 2
Синяя машина справа — кросс-купе Renault Rafale, представленное еще в июне. Купеобразный кросс тоже привезут в Мюнхен
2 / 2

Интерьер все еще засекречен, хотя от футуристичного салона прототипа Scenic Vision конвейерному кроссоверу, наоборот, вряд ли что-то досталось. Скорее всего, внутри электрокар подражает прочим последним моделям марки, то есть ждем виртуальную приборку и вертикальный планшет мультимедиа, помешенные в L-образный корпус.

Тестовый прототип Renault Scenic E-Tech electric
1 / 4
Тестовый прототип Renault Scenic E-Tech electric
2 / 4
Тестовый прототип Renault Scenic E-Tech electric
3 / 4
Прошлогодний концепт Renault Scenic Vision
4 / 4

Renault Scenic E-Tech electric построен на платформе CMF-EV, на которой также базируются Renault Megane E-Tech и Nissan Ariya. Так что у кроссовера, вероятно, будет несколько модификаций, отличающихся мощностью и дальнобойностью. Модели на этой «тележке» могут иметь полный привод (по электромотору на каждой оси), но получил ли такую версию новый Scenic – узнаем уже после премьеры.

Вместе с электрическим кроссовером на выставке IAA Mobility компания Renault также покажет новую версию «каблучка» Kangoo – с приставкой Grand в названии. Изображений Гранда пока нет, нет даже описания. Впрочем, и так понятно, что это будет удлиненная семиместная версия.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Renault Renault Scenic

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Заводы Давай по полной: чем Sollers Atlant, выпущенный на Соллерсе, отличается от JAC Sunray После ухода из России легкового подразделения Ford многие грустно вздохнули. Но ещё более грустно вздохнули представители малого бизнеса, когда в прошлом году Ford Sollers перестал производи... 1292 9 0 30.08.2023
Статьи / Электромобиль Электрический автопарк: опыт 5 крупнейших компаний мира За прошлый год в мире было реализовано порядка 10 миллионов электромобилей – к слову, в 100 раз больше, чем 10 лет назад. Однако это число все равно незначительно по отношению к количеству а... 3889 3 0 29.08.2023
Статьи / Популярные вопросы У меня не работает подсветка заднего номера: могут ли оштрафовать за нечитаемый номер Мы подробно рассказывали обо всех вариантах наказания за грязные, нечитаемые или скрытые номера. Сегодня же коснемся ситуации, которую учитывает не каждый водитель: номера абсолютно чистые,... 574 1 0 28.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 24921 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 23071 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 18587 12 0 14.07.2023
Change privacy settings