Новинки ×
  • Renoca Windansea: пикап в стиле 80-х на базе Toyota Tacoma третьего поколения

Renoca Windansea: пикап в стиле 80-х на базе Toyota Tacoma третьего поколения

02.10.2023 155 0 0

Японская компания Flex, занимающаяся тюнингом автомобилей Toyota, специально для американского рынка сделала ретро-версию пикапа Tacoma и запустила её в продажу через дочернюю компанию в Сан-Диего (штат Калифорния).

Тюнинг в ретро-стиле очень популярен в Японии, одним из главных законодателей это жанра считается компания Mitsuoka, чей «состаренный» Toyota RAV4 пользуется огромным успехом, но есть и другие игроки — например, компания Flex с более чем 55-летним опытом работы. Flex занимается реставрацией и тюнингом автомобилей Toyota — в основном это внедорожники Land Cruiser разных поколений и микроавтобусы Hiace. Недавно компания Flex вышла на американский рынок и запустила здесь линейку Renoca (расшифровывается как renovation car), состоящую из рестомодов на базе старых «крузаков», а пикап Renoca Windansea разработан специально для США, он назван в честь одного из пляжей на западном побережье недалеко от Сан-Диего.

В основе Renoca Windansea лежит Toyota Tacoma третьего поколения. Напомним, что Toyota создала пикап Tacoma специально для американского рынка, на данный момент он является бестселлером в своём среднеразмерном сегменте. Весной этого года дебютировало четвёртое поколение Tacoma, но на вторичном рынке ещё долгие годы будут находиться сотни тысяч пикапов третьего поколения — их владельцы являются потенциальными клиентами компании Flex.

1 / 2
2 / 2

В качестве донора для Windansea подходит Tacoma 2016-2017 модельных годов, исходный пикап проходит полную техническую ревизию и получает передок в стиле Toyota Land Cruiser J60 начала 80-х вместе с новым стальным бампером. За доплату предлагаются колёса в ретро-стиле с хромированным колпаками, увеличенный дорожный просвет, подножки, крышки для кузова, камеры заднего вида, обновлённый интерьер, современная мультимедийная система Apple CarPlay и Android Auto, мощная аудиосистема и многое другое.

Минимальная цена Renoca Windansea с 3,5-литровым атмосферным V6 (281 л.с.) и 6-ступенчатым «автоматом» составляет 52 800 долларов с учётом стоимости донорского автомобиля. Ждать заказанный ретро-пикап придётся от двух до пяти месяцев, так как кузовные детали для апгрейда изготавливаются в Японии и затем едут в США.

пикап США Япония тюнинг новинки Toyota Toyota Tacoma

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Гоночное имя, дутые крылья и кузовное ассорти: отмечаем сорокалетний юбилей Opel Corsa После грянувшего в начале семидесятых годов энергетического кризиса компактные переднеприводные малолитражки на несколько десятилетий стали настоящим мейнстримом в Европе. Совсем недавно мы... 1002 6 3 30.09.2023
Статьи / Тюнинг Праворульная BMW? Для дрифта? Тюнинг BMW 3 series V E92 BMW в соревнованиях по дрифту – не редкость, а скорее норма. Праворульные «японцы» вроде Toyota Mark II и Nissan Skyline – тоже. Но… праворульная BMW? Как выясняется, почему нет – особенн... 1295 0 1 29.09.2023
Статьи / Авто с пробегом Lexus NX I с пробегом: меняйте исправное и не брезгуйте б/у деталями В первой части материала мы убедились в том, что этот премиальный «японец» не безгрешен по части стойкости кузова к коррозии, а большинство претензий возникает из-за внедрения в электрику. С... 1511 6 3 27.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24400 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 19894 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 18412 10 0 08.08.2023
Change privacy settings