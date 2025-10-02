Рестайлинг принёс кроссоверу Suzuki Xbee новую технику

Маленький кроссовер Suzuki Xbee дебютировал в 2017-м. Лучшим годом для кей-кара в родной Японии стал 2018-й, когда было реализовано более 30 000 штук. Но затем продажи резко поползли вниз. Результат прошлого года – 12 592 единицы (-6%). Для сравнения, схожий по формату паркетник Suzuki Hustler тогда разошелся тиражом свыше 92 000 экземпляров. Однако компания от Xbee все же не отказывается – представлен рестайлинговый кросс.
Паркетник получил новые бамперы, другие радиаторную решетку, капот и фары. Задние фонари сохранили овальную форму, но у них теперь нет хромированной окантовки, вдобавок заменили диодную начинку. Еще появились диски иного дизайна, палитру цветов кузова пополнили новые цвета. Как и раньше, можно выбрать двухцветную окраску, а также различный наружный декор (вставки, наклейки и т.д.).
Размеры прежние. Длина Suzuki Xbee равна 3760 мм, ширина – 1670 мм, высота – 1705 мм. Колесная база составляет 2435 мм. Паспортный дорожный просвет – 180 мм.
Салон тоже перекроили. Тут новые передняя панель, руль и блок управления «климатом». Боковые дефлекторы обдува отныне прямоугольные вместо круглых, а центральные перенесли под новый же, более крупный планшет мультимедийной системы (у дореформенного кроссовера они по бокам от экрана). Традиционно для Японии, за мультимедиа нужно доплачивать – стандартные машины имеют заглушку. Зато новая цифровая приборка взамен аналоговой положена всем версиям по умолчанию.
В списке оборудования Suzuki Xbee также значатся (в зависимости от комплектации): проекционный дисплей, подогрев руля и кресел, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.
Кроссовер перешел с бензиновой турботройки K10C 1.0 (99 л.с.) на трехцилиндровый атмосферник Z12E 1.2, которым также оснащаются местный хэтчбек Suzuki Swift и рестайлинговый микровэн Suzuki Solio. На Xbee мотор выдает 80 л.с., как и прежде, движок имеет стартер-генератор, так что компания считает модель «мягким» гибридом. Вместо шестиступенчатого автомата паркетник теперь укомплектован вариатором. Привод все так же передний или полный.
Цена обновленного Suzuki Xbee стартует с отметки 2 157 100 йен, что эквивалентно примерно 1 187 000 рублей по текущему курсу. Компания рассчитывает продавать по 2000 кроссоверов ежемесячно.
