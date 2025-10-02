Рестайлинг принёс кроссоверу Suzuki Xbee новую технику

Компания Suzuki представила обновленный компактный паркетник Xbee. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, у нее теперь другая начинка.

Маленький кроссовер Suzuki Xbee дебютировал в 2017-м. Лучшим годом для кей-кара в родной Японии стал 2018-й, когда было реализовано более 30 000 штук. Но затем продажи резко поползли вниз. Результат прошлого года – 12 592 единицы (-6%). Для сравнения, схожий по формату паркетник Suzuki Hustler тогда разошелся тиражом свыше 92 000 экземпляров. Однако компания от Xbee все же не отказывается – представлен рестайлинговый кросс.

Было — стало

Паркетник получил новые бамперы, другие радиаторную решетку, капот и фары. Задние фонари сохранили овальную форму, но у них теперь нет хромированной окантовки, вдобавок заменили диодную начинку. Еще появились диски иного дизайна, палитру цветов кузова пополнили новые цвета. Как и раньше, можно выбрать двухцветную окраску, а также различный наружный декор (вставки, наклейки и т.д.).

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Размеры прежние. Длина Suzuki Xbee равна 3760 мм, ширина – 1670 мм, высота – 1705 мм. Колесная база составляет 2435 мм. Паспортный дорожный просвет – 180 мм.

Салон тоже перекроили. Тут новые передняя панель, руль и блок управления «климатом». Боковые дефлекторы обдува отныне прямоугольные вместо круглых, а центральные перенесли под новый же, более крупный планшет мультимедийной системы (у дореформенного кроссовера они по бокам от экрана). Традиционно для Японии, за мультимедиа нужно доплачивать – стандартные машины имеют заглушку. Зато новая цифровая приборка взамен аналоговой положена всем версиям по умолчанию.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

В списке оборудования Suzuki Xbee также значатся (в зависимости от комплектации): проекционный дисплей, подогрев руля и кресел, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Кроссовер перешел с бензиновой турботройки K10C 1.0 (99 л.с.) на трехцилиндровый атмосферник Z12E 1.2, которым также оснащаются местный хэтчбек Suzuki Swift и рестайлинговый микровэн Suzuki Solio. На Xbee мотор выдает 80 л.с., как и прежде, движок имеет стартер-генератор, так что компания считает модель «мягким» гибридом. Вместо шестиступенчатого автомата паркетник теперь укомплектован вариатором. Привод все так же передний или полный.



Цена обновленного Suzuki Xbee стартует с отметки 2 157 100 йен, что эквивалентно примерно 1 187 000 рублей по текущему курсу. Компания рассчитывает продавать по 2000 кроссоверов ежемесячно.