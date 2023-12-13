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Рестайлинг принёс седану Genesis G80 новый салон

13.12.2023 384 0 1

А вот внешне четырехдверка мало изменилась. Подробности о технике обновленной модели раскроют позже.

Седан Genesis G80 актуального поколения в строю с 2020 года. Созданная на заднеприводной платформе модель в целом получилась удачной. В частности, в родной Корее (премиум-бренд Genesis принадлежит компании Hyundai) четырехдверка возглавляет личный зачет марки: по итогам 11 месяцев 2023-го реализовано 41 107 шт., тогда как, например, импортный Mercedes-Benz E-Class за тот же период разошелся тиражом 22 209 экземпляров. И вот пришло время рестайлинга. Марка пока опубликовала лишь несколько изображений модернизированного G80, полноценную презентацию проведут позже.

Обновленный Genesis G80
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Обновленный Genesis G80
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Обновленный Genesis G80
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Обновленный Genesis G80
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Обновленный Genesis G80
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Внешне седан мало изменился. На радиаторной решетке красуется двойная сетка, как у обновленного кроссовера Genesis GV80; также освежили бамперы, вдобавок патрубки выпускной системы теперь спрятаны. Четырехдверка сохранила фирменную двухполосную оптику, при этом у фар и ходовых огней другая диодная начинка. Наконец, модель получила 20-дюймовые колеса нового дизайна. Одновременно показан рестайлинговый «подогретый» G80 Sport, его особенности – оригинальные решетка и диски, плюс более агрессивный обвес.

Обновленный Genesis G80 Sport

Размеры обновленной модели еще не раскрыты. Длина дореформенного Genesis G80 равна 4995 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1465 мм, колесная база – 3010 мм.

Интерьер, напротив, переработан более тщательно. Тут новые рулевое колесо, передняя панель, блок управления «климатом», шайбы переключения передач и контроллера. Главная же фишка – единое 27-дюймовое табло вместо отдельных виртуальной приборки и планшета мультимедиа-системы. Ну и еще заменили материалы отделки. Салон G80 Sport не продемонстрировали, при этом заявлено, что «спортивной» версии достались усеченный руль и карбоновые вставки.

Обновленный Genesis G80
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Обновленный Genesis G80
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Обновленный Genesis G80
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Коснулись ли реформы техники – пока неизвестно. На родине седан давно лишился турбодизеля 2.2 (210 л.с.), его возвращение не планируется. Сейчас в гамму Genesis G80 входят бензиновые турбочетверка 2.5 T-GDI (304 л.с.) и битурбированный V6 3.5 (380 л.с.), оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым автоматом, привод задний или полный.

Дореформенный Genesis G80
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Дореформенный Genesis G80
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Дореформенный Genesis G80
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Дореформенный Genesis G80 Sport
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Дореформенный Genesis G80 Sport
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Дореформенный Genesis G80 Sport
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Точную дату старта продаж обновленного Genesis G80 еще не назвали. Не исключено, что в Корее заказы начнут принимать уже в этом году. Кстати, у модели также есть электрическая версия: такая четырехдверка, вероятно, обновится в 2024-м.

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