Рестайлинговый кроссовер Toyota Corolla Cross: официальные кадры

Паркетнику освежат дизайн экстерьера, внутри тоже, скорее всего, будут обновки. Кроме того, на некоторых рынках могут заменить технику.

Полноценный кроссовер Toyota Corolla Cross в строю с 2020 года, он построен на той же платформе GA-C, что и Короллы-легковушки (седан, универсал и хэтчбек). Мировой дебют состоялся в Таиланде, а теперь местное подразделение марки анонсировало рестайлинговый паркетник. Отметим, сегодня Corolla Cross является по-настоящему глобальной моделью, пятидверку продают практически во всех регионах присутствия Тойоты, причем внешность и оснащение варьируются в зависимости от рынка. То есть вовсе не факт, что в других странах SUV обновится так же.

Обновленная Toyota Corolla Cross для Таиланда 1 / 5 Обновленная Toyota Corolla Cross для Таиланда 2 / 5 Обновленная Toyota Corolla Cross для Таиланда 3 / 5 Обновленная Toyota Corolla Cross для Таиланда 4 / 5 Обновленная Toyota Corolla Cross для Таиланда 5 / 5

Судя по тизерам, у таиландского кроссовера будет модернизированная оптика: у фар вроде бы прежняя форма, но диодная начинка – новая, как у Toyota Corolla Cross для Японии или Европы; также освежат «наполнение» задних фонарей. Кроме того, паркетник обзаведется новой радиаторной решеткой (опять же, в стиле модели для японского рынка), ну еще другими, вероятно, станут бамперы.



Обновленная Toyota Corolla Cross для Таиланда

Интерьер пока не засвечен. Предполагается, что внутри установят новую мультимедийную систему, плюс модель может получить иные материалы отделки. Также не исключено, что улучшат работу электронных ассистентов и пересмотрят состав комплектаций.

Дореформенный кроссовер Toyota Corolla Cross для Таиланда 1 / 5 Дореформенный кроссовер Toyota Corolla Cross для Таиланда 2 / 5 Дореформенный кроссовер Toyota Corolla Cross для Таиланда 3 / 5 Актуальный кроссовер Toyota Corolla Cross для Японии 4 / 5 Актуальный кроссовер Toyota Corolla Cross для Европы 5 / 5

Некоторые азиатские профильные СМИ считают, что следом за японской версией чисто бензиновый таиландский паркетник Toyota Corolla Cross перейдет с атмосферника 1.8 (140 л.с.) на двухлитровый атмосферный же мотор (на родине марки он выдает 170 л.с.). Гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети), скорее всего, сохранит двигатель 1.8 мощностью 98 л.с., а вот отдача электромотора может вырасти (суммарная мощность дореформенной гибридной версии в Таиланде составляет 122 л.с.). В этой стране модель бывает только с передним приводом.



Презентация рестайлинговой Toyota Corolla Cross намечена на 8 февраля.