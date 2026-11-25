Компания Toyota представила обновленный трехрядный минивэн Innova. Модели осовременили дизайн экстерьера, в богатых комплектациях появились полноценная виртуальная приборка и увеличенный планшет мультимедиа. Кроме того, была модернизирована гибридная силовая установка.

Минивэн Toyota Innova актуальной, третьей по счету генерации дебютировал в 2022 году. Такая модель, напомним, построена на платформе GA-C, то есть у нее несущий кузов и передний привод, тогда как предшественники имеют рамную конструкцию и задний привод. «Третий» вэн продают в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Совсем недавно Innova освежили в Индонезии, там модели досталось новое оборудование. А вот переживший полноценный рестайлинг минивэн сегодня представили в Индии, где MPV вдобавок имеет «фамилию» HyCross. К слову, модель предыдущего поколения там тоже до сих пор в строю – рамник зовется Toyota Innova Crysta. Для Индии семейство производят локально.

Было — стало

Рестайлинг принес индийской Toyota Innova HyCross безрамочную радиаторную решетку в стиле других моделей марки и новый передний бампер с компактными противотуманками. Фары и задние фонари сохранили свою форму, но начинку заменили. В головной оптике появились «острые» диодные секции дневных ходовых огней, фонари благодаря новому LED-наполнению стали выглядеть строже.

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Размеры остались прежними. Длина Toyota Innova HyCross составляет 4755 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1790 мм, колесная база – 2850 мм. Минивэну положены 17- или 18-дюймовые диски.

Как и прежде, вэн бывает семи- или восьмиместным. Версии попроще сохранили аналоговые приборы в сочетании с 7-дюймовым экраном, в дорогих же комплектациях появилась полноценная виртуальная приборка на 12,3 дюйма. Кроме того, богатым исполнениям достался более крупный планшет мультимедийной системы – те же 12,3 дюйма вместо прежнего дисплея на 10,1 дюйма («простым» комплектациям обновленного MPV оставили 8-дюймовый экран). В остальном интерьер не изменился.

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В зависимости от исполнения минивэн еще может иметь панорамный люк, кондиционер или климат-контроль, вентиляцию передних сидений, кресла второго ряда с откидными подставками для ног, столик, камеру заднего вида или систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

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Индийцам вэн Toyota Innova HyCross по-прежнему доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида без возможности подзарядки от электросети. Но «традиционной» теперь бывает единственная комплектация. Такой минивэн оснащен бензиновым атмосферником 2.0 мощностью 173 л.с. и вариатором. Силовую установку гибридной Innova модернизировали, система называется Flex Hybrid: входящий в нее атмосферный мотор 2.0 отныне может «питаться» местным топливом E85, то есть смесью бензина и этанола. Гибрид комплектуется электромеханическим вариатором. Суммарная отдача Innova Flex Hybrid – 200 л.с. Привод все так же исключительно передний.

Чисто бензиновый рестайлинговый минивэн Toyota Innova HyCross обойдется минимум в 1 959 000 рупий (около 1,74 млн рублей по актуальному курсу). Гибрид стоит от 1 999 000 рупий (1,78 млн рублей).