На днях в Сети появились шпионские фотоснимки обновлённой «семёрки», которые позволяют нам воспроизвести её внешний вид на наших рендерах.

Баварский седан представительского класса в кузове G11/G12 был представлен в 2015 году. Судя по шпионским снимкам, в ходе рестайлинга «семёрка» получит весьма заметные изменения во внешности. Прежде всего, спереди появится огромная решётка радиатора более угловатой формы в стиле нового X5 и будущего X7. Бампер (на наших рендерах изображён седан в М-пакете) станет чуть более агрессивным за счёт увеличенных боковых воздухозаборников. Также появятся фары слегка изменённой формы и с новым наполнением.

Как и полагается, рестайлинг затронет заднюю оптику – автомобиль получит новые фонари объёмной формы в стилистике нового X4, а хромированный молдинг между ними станет чуть шире. Немного изменится задний бампер, контрастный чёрный сегмент которого станет заметно больше, также на него «переедут» элементы светотехники.

По имеющейся информации, премьера новой «семёрки» состоится до конца этого года.

Сегодня в России минимальная стоимость представительского седана BMW составляет 4 840 000 рублей (730i, 258 л.с.). Начальная дизельная модификация 725Ld (231 л.с.) обойдётся в 5 940 000 руб. На вершине гаммы – 610-сильный вариант M760Li xDrive за 10 720 000 руб.

Напомним, две недели назад была представлена возрождённая «восьмёрка» BMW.