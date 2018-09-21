Рестайлинг самого дешёвого седана Chevrolet: дизайн в стиле Cruze и старый мотор

Рестайлинг самого дешёвого седана Chevrolet: дизайн в стиле Cruze и старый мотор

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В Сети появились фотографии с тестов обновленной компактной «четырехдверки» американской марки. Официальная премьера модели, вероятно, состоится в следующем году.

Снимки закамуфлированного автомобиля были сделаны в Китае и опубликованы местным изданием Bitauto. Портал утверждает, что папарацци поймали рестайлинговый седан Chevrolet Sail. Модель актуального третьего поколения дебютировала в 2014 году, помимо Поднебесной (там и налажено производство) ее еще продают в некоторых латиноамериканских странах.

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Судя по кадрам, Sail получит новую радиаторную решетку в стиле посвежевшего Chevrolet Cruze, другие бамперы и оптику. В салоне же, вероятно, модернизировали переднюю панель и установили более современную мультимедийную систему.

По предварительным данным, обновленный Chevrolet Sail будет доступен с прежним бензиновым «атмосферником» 1.5 DVVT мощностью 113 л.с. (141 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной трансмиссией. Для дореформенного седана еще предусмотрен атмосферный мотор 1.3 VVT (103 л.с., 127 Нм), но судьба этого двигателя пока неизвестна.

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Как ранее заявили в GM, в основе третьего Sail лежит новая архитектура, разработанная для компактных машин. Подробностей о «тележке» компания так и не раскрыла. Скорее всего, как и предшественник, седан третьей генерации базируется на платформе Gamma II (на ней же построен Chevrolet Aveo). Длина дореформенного Sail 3 составляет 4300 мм, ширина – 1735 мм, высота – 1503 мм, колесная база – 2500 мм.

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Дореформенный Chevrolet Sail
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Дореформенный Chevrolet Sail
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Дореформенный Chevrolet Sail
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Дореформенный Chevrolet Sail

Седан является самой дешевой моделью Chevrolet в Китае, цена дорестайлинговой версии стартует с отметки в 63 900 юаней, что эквивалентно примерно 620 000 рублей по актуальному курсу. Впрочем, несмотря на привлекательный ценник, Sail занимает лишь третью строчку в рейтинге продаж марки с результатом в 123 760 реализованных в 2017-м экземпляров. Первое место у седана Cavalier (189 459 единиц, от 79 900 юаней или 775 000 рублей), второе – у Malibu (124 188 штук, от 164 900 юаней или 1 599 000 рублей). Кстати, бестселлер Chevrolet в Китае – Cavalier – тоже скоро обновится, причем опять же в стиле Cruze.

 

Теги: Авторынок , Новинки , американская иномарка , бюджетные автомобили , бюджетные иномарки , седаны , Chevrolet
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