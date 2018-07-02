Фото новинки опубликовал на своей странице в Facebook журналист Иван Агуреев. Идентифицировать модель не удалось, при этом отмечается, что машина «стоит» на дисках Audi. Согласно одной из версий, под камуфляжем прячется кросс-купе Q8. Впрочем, этот «паркетник» уже представлен официально, да и «ку-восьмой» ранее тестировали в России с минимальным количеством маскировки.

Другая версия – на фотографии запечатлен рестайлинговый «паркетник» Porsche Macan. И Audi, и Porsche входят в состав концерна Volkswagen, так что диски с четырьмя кольцами вполне объяснимы. Официальная премьера посвежевшего Macan должна состояться в ближайшее время, правда, точные сроки пока неизвестны. Вряд ли первый показ модели пройдет в России: если на снимке действительно этот кросс Porsche, то его, видимо, – как и Q8 в свое время – привезли в нашу страну на испытания.

1 / 3 На фото: актуальная версия Porsche Macan 2 / 3 На фото: актуальная версия Porsche Macan 3 / 3 На фото: актуальная версия Porsche Macan

По предварительным данным, после рестайлинга Macan обзаведется новыми бамперами и иной оптикой. Задние фонари будут соединены перемычкой – как у «старшего» кроссовера Porsche Cayenne. В салоне Macan должна появиться модернизированная мультимедиа-система, ее экран станет больше. Также ожидается, что у «немца» обновят моторную гамму. В частности, кросс может получить «турбошестерку» 2.9 мощностью около 434 л.с.

Дореформенный Porsche Macan в России сегодня представлен только с бензиновыми двигателями. Базовый кросс оснащен «турбочетверкой» 2.0 с отдачей в 252 л.с., «паркетник» в версии S доступен с «турбошестеркой» 3.0 мощностью 340 л.с. Macan GTS можно купить с 360-сильным двигателем V6 3.0, а Macan Turbo – с V6 3.0 мощностью 400 л.с. (с пакетом Performance мотор выдает 440 л.с.). Цена модели – от 3 512 000 рублей.

1 / 3 На фото: Audi Q8 2 / 3 На фото: Audi Q8 3 / 3 На фото: Audi Q8

Напомним, кроссовер Audi Q8 дебютировал в начале июня. «Паркетник» построен на платформе MLB Evo, для этого «немца» пока анонсированы турбодизель V6 3.0 TDI мощностью 231 или 286 л.с. и бензиновая «шестерка» аналогичного объема с отдачей в 340 л.с. У всех установок Q8 имеется вспомогательный стартер-генератор с ременным приводом. В Европе продажи кросс-купе стартуют осенью, у нас же новинка Audi ожидается зимой.