Рестайлинговый Macan или новинка Audi? В России поймали таинственную модель

Рестайлинговый Macan или новинка Audi? В России поймали таинственную модель

886 0 0
В Сети появилась фотография замаскированной купеобразной модели. Снимок был сделан на Дмитровском автополигоне.

Фото новинки опубликовал на своей странице в Facebook журналист Иван Агуреев. Идентифицировать модель не удалось, при этом отмечается, что машина «стоит» на дисках Audi. Согласно одной из версий, под камуфляжем прячется кросс-купе Q8. Впрочем, этот «паркетник» уже представлен официально, да и «ку-восьмой» ранее тестировали в России с минимальным количеством маскировки.

new-car (1)

Другая версия – на фотографии запечатлен рестайлинговый «паркетник» Porsche Macan. И Audi, и Porsche входят в состав концерна Volkswagen, так что диски с четырьмя кольцами вполне объяснимы. Официальная премьера посвежевшего Macan должна состояться в ближайшее время, правда, точные сроки пока неизвестны. Вряд ли первый показ модели пройдет в России: если на снимке действительно этот кросс Porsche, то его, видимо, – как и Q8 в свое время – привезли в нашу страну на испытания.

1 / 3
На фото: актуальная версия Porsche Macan
2 / 3
На фото: актуальная версия Porsche Macan
3 / 3
На фото: актуальная версия Porsche Macan

По предварительным данным, после рестайлинга Macan обзаведется новыми бамперами и иной оптикой. Задние фонари будут соединены перемычкой – как у «старшего» кроссовера Porsche Cayenne. В салоне Macan должна появиться модернизированная мультимедиа-система, ее экран станет больше. Также ожидается, что у «немца» обновят моторную гамму. В частности, кросс может получить «турбошестерку» 2.9 мощностью около 434 л.с.

Дореформенный Porsche Macan в России сегодня представлен только с бензиновыми двигателями. Базовый кросс оснащен «турбочетверкой» 2.0 с отдачей в 252 л.с., «паркетник» в версии S доступен с «турбошестеркой» 3.0 мощностью 340 л.с. Macan GTS можно купить с 360-сильным двигателем V6 3.0, а Macan Turbo – с V6 3.0 мощностью 400 л.с. (с пакетом Performance мотор выдает 440 л.с.). Цена модели – от 3 512 000 рублей.

1 / 3
На фото: Audi Q8
2 / 3
На фото: Audi Q8
3 / 3
На фото: Audi Q8

Напомним, кроссовер Audi Q8 дебютировал в начале июня. «Паркетник» построен на платформе MLB Evo, для этого «немца» пока анонсированы турбодизель V6 3.0 TDI мощностью 231 или 286 л.с. и бензиновая «шестерка» аналогичного объема с отдачей в 340 л.с. У всех установок Q8 имеется вспомогательный стартер-генератор с ременным приводом. В Европе продажи кросс-купе стартуют осенью, у нас же новинка Audi ожидается зимой.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , автомобили премиум класса , кроссоверы , немецкая иномарка , немецкие автомобили , премиальные кроссоверы , Audi , Macan , Porsche , Q8
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
7 Статьи / Эксперт выбирает авто
Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч
7 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Кросс-купе Renault на платформе Дастера: первые изображения
6 Статьи / Тесты
Тест: что тебе стоит купить, Volkswagen Touareg Typ 7L или BMW X5 E53?
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
ТОП-10 пикапов на мировом рынке: американское трио в лидерах

Подведены итоги продаж в сегменте пикапов глобального рынка в мае текущего года. Кстати, в десятку вошло шесть моделей американских брендов…

1950 0 4
Новые статьи Смотреть все
Гаджеты / Видеорегистраторы
Новый взгляд на комбо-устройства: тест Fujida Karma Slim

Мы привыкли, что комбо-устройство – полезный, однако здоровенный и не слишком удобный гаджет… Но новое поколение «комбиков» – это компактные плоские приборы, которые не висят «гирей» над головой водителя и легко прячутся…

515 0 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор лучшего видеорегистратора до 10 000 руб по версии эксперта А. Шуба

Совсем недавно русский бренд AdvoCam представил новинку, которая, по мнению ведущего эксперта российского рынка видеорегистраторов Александра Шуба, вполне может претендовать не только на звание флагмана линейки, но и…

2752 4 2
Статьи / Автотоп
Кузов не впрок: шесть самых бесполезных пикапов

В чем суть пикапа? Вы скажете – «в кузове», и будете почти правы. Суть – в универсальности и функциональности, которую дает этот самый кузов. С пикапом можно отдыхать, можно работать, а можно даже вести свой малый…

2655 1 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч

Ford Focus – первая массовая «российская» иномарка, и в нулевых годах он был самой желанной альтернативой отечественным авто. Focus второго поколения уверенно продолжил штурмовать вершины хит-парадов и в своё время по…

9243 7 0
Выбор авто / Подержанные авто
Saab 900 NG с пробегом: гидроцилиндр от Daewoo и патрубки от КамАЗа

Saab – марка настолько интересная, что понимают её прелесть далеко не все. Но те, кто эту прелесть понял, становятся истинными фанатами марки. Вот только для первого знакомства с Саабом очень важно найти “правильную”…

2238 2 0
Выбор авто / Подержанные авто
Saab 900 NG с пробегом: кузов без арок и порогов и тормоза от Опеля

В среде «настоящих сааберов» эта машина считается как бы «не тру»: слишком многое взяли от народных Opel, и слишком уж она отличается по конструкции от «традиционной» модели Saab 900 первого поколения. То есть, в ней не…

2801 2 6
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Дядя, купи Lexus и расслабься: опыт владения Lexus LS 430

Задуманный как альтернатива лучшим, он в итоге нашел собственный путь. Его кредо – сдержанный экстерьер и всегда богатый внутренний мир, который не хочется покидать. Его технический консерватизм, на заре карьеры…

22353 1 3
Тест-драйвы / Одиночные
Управление неожиданностями: тест-драйв новой Toyota Camry

Мы не думали, что это когда-то случится. Хотя, говоря объективно, это должно было случиться уже давно. А случилось вот что: Toyota Camry стала интересным автомобилем. И если раньше словосочетание «водитель Camry»…

21679 18 0
Тест-драйвы / Одиночные
Я толстый самолет: опыт владения Chrysler Concorde

Гигантомания у американских драйверов в крови. Не изжить ее ничем – ни пробками, ни повышением цен на топливо, ни здравым смыслом. Больше – значит лучше. Простая формула, по которой рождён и он – Chrysler Concorde.

13032 7 7
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

72949 5 2
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

13955 2 0
Статьи / Практика
Смешной шутки автомобиль креативный скидка: забавные автоаксессуары с AliExpress

Когда речь идет об AliExpress, шутки и веселье начинаются еще на этапе прочтения описания товара, даже если вы покупаете какую-нибудь скучную штуку вроде парктроника или насоса. Но есть у китайцев в арсенале и товары,…

9897 3 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

53759 2 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

9619 0 1
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

8158 0 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

372801 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

249829 19 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

115122 14 1
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?