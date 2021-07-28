На прошлой неделе в Сети появились новые шпионские фотографии обновлённого седана, благодаря которым у нас есть возможность составить наиболее полное представление о том, как он будет выглядеть.

Нынешняя «трёшка» седьмого уже поколения с заводским индексом G20 была представлена в октябре 2018 года на Парижском автосалоне. Скоро модели исполнится три года, и уже подходит время для планового рестайлинга. На днях были опубликованы шпионские фото обновлённого седана и отдельных его частей, на которых видно, что 3 серия получит новые фары с другим рисунком светодиодных ходовых огней. Сами фары имеют новую форму: они станут более узкими, а их нижняя граница теперь ровная вместо изломанной линии нынешней модели. Ещё одним заметным изменением станет новый бампер с узкими L-образными декоративными вставками по краям, подобное решение мы уже видели на рестайлинговых кроссоверах Х3 и Х4. Также немного обновятся «ноздри» решётки, которые получат чуть более узкую и гранёную окантовку.

Сзади рестайлинговый седан также можно будет легко узнать по новому бамперу с массивной контрастной вставкой в нижней части и «клыками» по бокам, в которые встроены светоотражатели. Единственной неизвестной пока деталью внешнего вида остаются фонари, но мы предполагаем, что они не изменятся по сравнению с нынешней моделью.

Третья серия построена на модульной платформе CLAR (Cluster Architecture), которая используется для всех моделей BMW с продольным расположением двигателя, задним или полным приводом. Автомобиль оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, которые наверняка достанутся и рестайлинговой модели. Что же касается обновлений, то одним из самых существенных станет появление полностью электрической версии седана, которая может получить силовую установку от электрокроссовера iX3 – в базовом варианте она развивает 282 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Нынешняя BMW 3 серии (G20) 1 / 3 Нынешняя BMW 3 серии (G20) 2 / 3 Нынешняя BMW 3 серии (G20) 3 / 3

Сегодня в России седан третьей серии можно приобрести за 3 120 000 рублей (318d, 150 л.с., задний привод). Самый доступный бензиновый 184-сильный вариант 320i предлагается за 3 230 000 рублей. 190-сильный седан 320d с полным приводом обойдётся минимум в 3 460 000 руб. Самая же дорогая из «трёшек» — 510-сильная полноприводная М3 за 7 370 000 рублей. Все варианты комплектуются 8-ступенчатым «автоматом».

Напомним, ранее в этом месяце состоялась официальная премьера нового купе 2 серии.