Корейский седан существенно изменится внешне в ходе обновления, и благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

G70 был представлен в 2017 году, став серийной версией концепта Genesis New York, показанного на одноимённом Международном автосалоне 2016 года. Седан стал третьей моделью нового корейского премиального бренда после бизнес-седана G80 (совсем недавно презентовали новое поколение) и представительского G90 (в прошлом году получил заметный рестайлинг). Также в начале этого года гамма пополнилась первым кроссовером Genesis, получившим имя GV80. На сегодняшний момент младший седан G70 внешне сильно выделяется на фоне всех остальных моделей компании, так как он единственный не сделан в соответствии с новым фирменным стилем бренда. Однако в скором времени ситуация изменится: буквально несколько часов назад в Сети появились шпионские фотографии, на которых видно, что G70 получит совершенно новую переднюю часть. Фары станут существенно менее вытянутыми по горизонтали и будут выполнены в два яруса, как и на других новых Дженезисах, также появится более широкая радиаторная решётка, по форме перекликающаяся с представительским G90. Передний бампер также новый, из всей передней части автомобиля прежним останется только капот.

Передние крылья новые, декоративные элементы за передними колёсными арками стали меньше и расположились внизу. Других изменений на виде сбоку не ожидается, а вот задняя часть заметно преобразится. В первую очередь, ниша номерного знака переместится на бампер. Во-вторых, фонари сделают «двухэтажными», а между ними расположится буквенное обозначение бренда. Наконец, характерной особенностью рестайлингового G70 станут огромные овальные патрубки выхлопной системы, расположенные по обеим сторонам.

Что касается интерьера, то здесь появится новая комбинация приборов и более крупный экран мультимедийной системы (10,25 дюйма вместо нынешних восьми). По последней информации, моторная гамма останется прежней – она включает в себя бензиновые турбомоторы 2.0 и 3.3 V6, а также дизельный 2.2.

Премьера обновлённого Genesis G70 может произойти уже в ближайшие месяцы.

Дорестайлинговый Genesis G70 1 / 2 Дорестайлинговый Genesis G70 2 / 2

Сегодня в России G70 предлагается только с двухлитровыми бензиновыми моторами, цены начинаются с отметки в 2 249 000 рублей (2.0 АТ, 197 л.с.). Версия с более мощным 247-сильным двигателем обойдётся минимум в 2 689 000 рублей, а в самой дорогой комплектации Sport цена составит чуть более 3 миллионов. Все модификации оснащены полным приводом.

Между тем, в прошлом месяце появилась информация о кроссовере Genesis GV80 российской сборки.