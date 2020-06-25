Рестайлинг ×

Рестайлинг Genesis G70: новые изображения

25.06.2020 539 1 0

Корейский седан существенно изменится внешне в ходе обновления, и благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

 

G70 был представлен в 2017 году, став серийной версией концепта Genesis New York, показанного на одноимённом Международном автосалоне 2016 года. Седан стал третьей моделью нового корейского премиального бренда после бизнес-седана G80 (совсем недавно презентовали новое поколение) и представительского G90 (в прошлом году получил заметный рестайлинг). Также в начале этого года гамма пополнилась первым кроссовером Genesis, получившим имя GV80. На сегодняшний момент младший седан G70 внешне сильно выделяется на фоне всех остальных моделей компании, так как он единственный не сделан в соответствии с новым фирменным стилем бренда. Однако в скором времени ситуация изменится: буквально несколько часов назад в Сети появились шпионские фотографии, на которых видно, что G70 получит совершенно новую переднюю часть. Фары станут существенно менее вытянутыми по горизонтали и будут выполнены в два яруса, как и на других новых Дженезисах, также появится более широкая радиаторная решётка, по форме перекликающаяся с представительским G90. Передний бампер также новый, из всей передней части автомобиля прежним останется только капот.

Передние крылья новые, декоративные элементы за передними колёсными арками стали меньше и расположились внизу. Других изменений на виде сбоку не ожидается, а вот задняя часть заметно преобразится. В первую очередь, ниша номерного знака переместится на бампер. Во-вторых, фонари сделают «двухэтажными», а между ними расположится буквенное обозначение бренда. Наконец, характерной особенностью рестайлингового G70 станут огромные овальные патрубки выхлопной системы, расположенные по обеим сторонам.

Что касается интерьера, то здесь появится новая комбинация приборов и более крупный экран мультимедийной системы (10,25 дюйма вместо нынешних восьми). По последней информации, моторная гамма останется прежней – она включает в себя бензиновые турбомоторы 2.0 и 3.3 V6, а также дизельный 2.2.

Премьера обновлённого Genesis G70 может произойти уже в ближайшие месяцы.

Дорестайлинговый Genesis G70
1 / 2
Дорестайлинговый Genesis G70
2 / 2

Сегодня в России G70 предлагается только с двухлитровыми бензиновыми моторами, цены начинаются с отметки в 2 249 000 рублей (2.0 АТ, 197 л.с.). Версия с более мощным 247-сильным двигателем обойдётся минимум в 2 689 000 рублей, а в самой дорогой комплектации Sport цена составит чуть более 3 миллионов. Все модификации оснащены полным приводом.

Между тем, в прошлом месяце появилась информация о кроссовере Genesis GV80 российской сборки.

рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
25.06.2020 15:10
Сергей

очень странный дизайн

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Citroen C3 I с пробегом: ржавые пороги не беда, но с электрикой не соскучишься Допустим, большая машина вам не нужна, и хочется чего-то оригинального. Сitroen C3 первого поколения в 2020 году можно купить за 150-200 тысяч рублей, то есть совсем недорого. Слава у старых... 489 2 1 24.06.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Не меняется, но все равно продается: гид по покупке Volkswagen Polo Многие марки имеют в своей гамме модели, специально разработанные для региональных рынков. Volkswagen – не исключение: концерн имеет мощнейшее подразделение в Южной Америке и довольно широку... 856 0 2 24.06.2020
Статьи / Беспилотные авто А на крыше ведро за 40 тысяч фунтов: зачем Nissan делает беспилотники? Google забросил свою автономную «черепаху» ещё несколько лет назад. В PSA ограничили перспективы развития беспилотных функций на легковых машинах уровнем Level 3 (то есть на середине по клас... 373 0 2 23.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 31176 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 29162 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28836 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings