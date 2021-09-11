В середине этой недели в Сети появились первые фотографии обновлённого кроссовера, мы же решили сделать более качественные изображения модели.

Кроссовер с индексом СХ-5 впервые появился в гамме японского автопроизводителя в 2012 году, став серийной версией концептуального Mazda Minagi, продемонстрированного годом ранее на Женевском автосалоне. Сегодня на конвейере второе поколение паркетника, которое было представлено в 2016 году. Уже давно подошло время для планового рестайлинга, однако пока не было даже шпионских фотографий тестовых образцов обновлённого кроссовера, вместо этого в Сеть утекли сразу фотографии СХ-5 без камуфляжа, предназначенные для китайского минпрома. На них видно, что рестайлинговый паркетник получит решётку радиатора изменённой формы: она станет чуть более «оквадраченной», а хромированную окантовку по бокам сделают заметно более широкой. У кроссовера фары новой формы с новыми L-образными светодиодными ходовыми огнями, которые наверняка у многих вызовут ассоциации с моделями баварской марки. Также появится новый бампер чуть более простой и лаконичной формы. Передние крылья и капот при этом не изменятся.

Кроссовер получит новые фонари, которые будут более узкими на той их части, что расположена на крышке багажника. Графика светодиодов будет выполнена в том же стиле, что и передняя оптика. Изменится и задний бампер: вставка из неокрашенной пластмассы станет более широкой, а светоотражатели более узкими.

Достоверной информации об изменениях в технической части пока нет, однако можем предположить, что СХ-5 сохранит моторную гамму. Сейчас она состоит из бензиновых атмосферных 2.0 и 2.5, развивающих 150 и 194 л.с. соответственно. Базовый мотор может комплектоваться 6-ступенчатой «механикой», более мощный же двигатель идёт в паре исключительно с 6-диапазонным «автоматом».

Премьера новинки может состояться до конца этого года.

Нынешняя Mazda CX-5 1 / 3 Нынешняя Mazda CX-5 2 / 3 Нынешняя Mazda CX-5 3 / 3

Сегодня в России Mazda CX-5 можно приобрести за 1 846 000 рублей (2.0 МТ, 150 л.с., передний привод). Вариант с «автоматом» обойдётся минимум в 2 134 000 рублей, за полный привод нужно будет доплатить ещё 100 тысяч. 194-сильный полноприводный кроссовер предлагается за 2 359 000 рублей в базовой комплектации Active, а самая дорогая версия Century Edition обойдётся в 3 090 000 руб.

Между тем, совсем недавно мы выясняли, стоит ли покупать Mazda CX-9 первого поколения.