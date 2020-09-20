На этой неделе японская компания распространила тизеры обновлённого кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

Компактный кроссовер Eclipse Cross был представлен в марте 2017 года на Женевском автосалоне, став серийной версией концепта XR-PHEV 2013 года. Теперь же модель готовится к плановому рестайлингу, и у нас в распоряжении есть затемнённые изображения кроссовера, на которых можно разглядеть характер изменений во внешности. Спереди появится обновлённая решётка радиатора, состоящая из более широких перекладин. На своём месте останется «двухэтажная» оптика, при этом верхние фары станут заметно более узкими и получат ряд вертикальных светодиодных элементов (как у концепта e-Evolution трёхлетней давности), а нижняя часть – наоборот, увеличится в размерах, и здесь разместятся фары ближнего и дальнего света. Также немного изменится нижняя часть бампера, при этом капот и передние крылья могут остаться прежними.

Сбоку существенных изменений не ожидается, а вот сзади Eclipse Cross заметно преобразится. Прежде всего, в японской компании решили избавиться от одного из главных дизайнерских элементов кроссовера – разделённого полоской светотехники заднего стекла. Окно теперь будет более традиционным и будет снабжено стеклоочистителем, а вместе с ним появятся и новые фонари с L-образными светодиодными габаритами. Форма задней части станет менее округлой, ниша номерного знака расширится, а в нижней части бампера разместятся 3 декоративных пластиковых элемента вместо двух. Также новинка получит новый спойлер над задним стеклом, имеющий более сложную форму.

Что касается интерьера, то здесь ожидается появление новой мультимедийной системы. Техническая часть может остаться прежней, однако уже известно, что в гамме кроссовера появится подзаряжаемый гибрид с приставкой PHEV – он станет второй подобной моделью Mitsubishi после «старшего» кроссовера Outlander PHEV, который оснащается бензиновым мотором 2.4, парой электродвигателей (по одному на каждой оси) и батареей ёмкостью 13.8 кВт*ч.

Премьера рестайлингового Eclipse Cross может состояться до конца этого года.

Нынешний Mitsubishi Eclipse Cross 1 / 2 Нынешний Mitsubishi Eclipse Cross 2 / 2

Сегодня в России минимальная стоимость нынешнего Eclipse Cross составляет 2 020 000 рублей (1.5 T CVT, 150 л.с., передний привод). Вариант с полным приводом обойдётся на 142 тысячи дороже.

Между тем, летом стало известно, что компания Mitsubishi может уйти с американского рынка.