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  • Рестайлинг не вернул Citroen C3-XR былую славу, но марка не сдаётся: кросс ещё раз обновили

Рестайлинг не вернул Citroen C3-XR былую славу, но марка не сдаётся: кросс ещё раз обновили

14.04.2021 183 1 0

Компактному паркетнику попытались придать более агрессивный облик. Салон едва засвечен, но и внутри вроде бы есть обновки. Официальную премьеру модернизированный кросс может справить летом.

 

В гамме Citroen «пятидверка» C3-XR с «внедорожным» обвесом, которую сама марка относит к сегменту SUV, появилась в 2014-м. Модель производят и продают только в Китае, она построена на старой «тележке» PF1, та же платформа лежит и в основе седанов Citroen C-Elysee/Peugeot 301 (они когда-то были представлены и в РФ, наш рынок «четырехдверки» покинули из-за низкого спроса). Лучшим годом для Citroen C3-XR, по данным CarSalesBase, стал 2016-й, тогда в Поднебесной реализовали 73 461 экземпляр. Однако затем продажи начали стремительно падать: результат 2017-го – уже 24 555 единиц, 2018-го – 15 978 штук. Два года назад кросс пережил рестайлинг, но и он не помог – в 2020-м C3-XR обрел лишь 2904 владельцев, что на 46% меньше, чем в 2019-м. И все же в Citroen не собираются отказываться от модели: паркетник еще раз обновлен, его фото появились в базе минпрома КНР.

Обновленный Citroen C3-XR
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Обновленный Citroen C3-XR
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«Пятидверка» получила огромную радиаторную решетку, сделанную в виде трапеции. Также кроссу достался новый передний бампер, по-другому оформлены и светодиодные ходовые огни. На заднем бампере заменили защитную накладку, а патрубки выхлопной системы больше не выставлены напоказ. Длина C3-XR выросла на 6 мм до 4288 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1748 мм, высота – 1557 мм, колесная база – 2655 мм. Как и прежде, паркетнику положены 16-дюймовые колеса.

Обновленный Citroen C3-XR

Полноценных снимков салона пока нет, так что придется довольствоваться имеющимся «фрагментом». Судя по всему, модернизирована передняя панель – у кросса теперь иные дефлекторы обдува. А вот экран мультимедиа-системы на прежнем месте. Объем багажника – 420 литров. Китайские профильные СМИ еще надеются, что C3-XR досталось новое оборудование, но не уточняют, какое именно. В арсенале нынешнего кросса значатся: многорежимная система контроля тяги Grip Control, климат-контроль, камера заднего вида.

Обновленный Citroen C3-XR

Двигатель в документах минпрома пока обнаружен один – бензиновая «турботройка» 1.2 THP мощностью 116 л.с. К слову, после первого рестайлинга на старте продаж C3-XR был доступен именно с этой версией турбомотора, плюс для паркетника предлагался «атмосферник» 1.6 (117 л.с.). Однако затем атмосферный мотор убрали совсем, а вместо 116-сильного варианта вернулся 136-сильный 1.2 THP (такой у кросса был до реформ 2019-го), он-то и ставится на модель сегодня. Актуальный паркетник укомплектован шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – скорее всего, она перешла и на рестайлинговую модель. Привод же только передний.

Местные СМИ пишут, что презентация обновленного Citroen C3-XR состоится в июле. Предшественник стоит от 108 900 до 118 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 285 000 – 1 403 000 рублей по текущему курсу.

Citroen C3-XR после рестайлинга 2019 года
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Citroen C3-XR после рестайлинга 2019 года
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Citroen C3-XR после рестайлинга 2019 года
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Между тем в Китае у паркетника Citroen еще есть родной брат – кросс-седан C3L. Продажи «четырехдверки» с ценником от 84 900 юаней (1 002 000 рублей) стартовали в мае прошлого года, но китайцам такой формат пришелся не по нраву, модель провалилась: по состоянию на февраль 2021-го (данных за март еще нет) выбор на Citroen C3L остановил лишь 551 клиент. Доживет ли седан до рестайлинга – большой вопрос.

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1 комментарий
14.04.2021 18:13
Papirus (@sc_1968)

Пежо-301/С-элисс провалились из-за несусветной цены на комплектацию с двигателем 1.6 и наличие в базовых версиях трехгоршкового 1.2 с непредсказуемым ресурсом.
то что на С3 упёрто используют трехцилиндровые жужжалки говорит о том, что у нас ему тоже делать нечего.

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