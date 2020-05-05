Бюджетный кросс-седан Citroen C3L не во всём повторил донорский паркетник

Седан Citroen C3L с «внедорожным» обвесом засветился еще в декабре прошлого года, тогда его снимки внесли в базу министерства промышленности КНР. Несколько дней назад в Сеть выложили первые фирменные картинки, а теперь на местном сайте Citroen у модели появилась своя страница – уже с основными характеристиками и фотографиями интерьера (до этого официальных снимков салона не было). То есть в продажу новинка поступит совсем скоро.

Напомним, «четырехдверка» построена на базе паркетника Citroen C3-XR, который тоже разработан специально для Поднебесной (его выпускают с 2014-го). «Пятидверка», в свою очередь, создана на старой платформе PF1, та же «тележка» лежит в основе седанов Citroen C-Elysee и Peugeot 301 (их когда-то продавали и в России).

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Длина Citroen C3L равна 4505 мм против 4282 мм у паркетника, высота – 1513 мм, тогда как у C3-XR – 1557 мм (вместе с рейлингами). Ширина и колесная база совпадают – 1748 и 2655 мм. Китайские СМИ сообщают, что дорожный просвет седана составляет 180 мм (показатель C3-XR нигде не указан, на некоторых «поднебесных» форумах пишут, что у паркетника он равен 175 мм). Ну и для сравнения, габариты нашего Renault Logan Stepway: 4368/ 1761/ 1576 мм, расстояние между осями – 2634 мм, дорожный просвет – 195 мм.



Внешне от исходного C3-XR, помимо «хвоста» багажника, конечно, кросс-седан Citroen отличается только задним бампером. Внутри новинка тоже скопировала донорский паркетник, заменили лишь декоративные вставки, плюс у кресел иная обивка. Как и у донорского паркетника, у C3L имеются мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, панорамная крыша, ESP и система помощи при подъеме.

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Двигатель для «четырехдверки» заявлен один, он перешел с кроссовера: бензиновая «турботройка» 1.2 THP мощностью 116 л.с. (190 Нм). Однако если CX-3 с таким мотором сегодня предлагается с шестиступенчатым «автоматом», то кросс-седан комплектуется шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (6DCT). Расход топлива C3L – 4,8 л/100 км против 5,5 л/100 у C3-XR с 6АКП. При этом DCT есть и у исходного кроссовера, но она идет в паре со 136-сильной версией мотора 1.2 THP (крутящий момент – 230 Нм, расход топлива – 5,1 л/100 км). Также C3-XR положен четырехцилиндровый «атмосферник» 1.6 (117 л.с., 150 Нм) с 5МКП или 6АКП (6,7 и 6,2 л/100 км соответственно).



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Не исключено, что позже менее мощный вариант 1.2 THP для «пятидверки» тоже «подружат» с 6DCT, а вот «атмосферник», скорее всего, отправят в отставку – его даже не стали доводить до новых местных эконорм. Привод же и у C3-XR, и у C3L исключительно передний.



Цены пока не объявлены. «Пятидверка» Citroen C3-XR стоит 94 800 – 117 900 юаней, что эквивалентно примерно 978 000 – 1 216 000 рублей по текущему курсу. Производство обеих моделей налажено в Китае на заводе СП концернов Dongfeng и PSA. Исходный паркетник за пределами этой страны не продают, так что и кросс-седан, видимо, будет китайским эксклюзивом.

Паркетник Citroen C3-XR 1 / 3 Паркетник Citroen C3-XR 2 / 3 Паркетник Citroen C3-XR 3 / 3

Между тем PSA терпит настоящее бедствие в Поднебесной, причем началось оно еще до пандемии коронавируса COVID-19. Так, в прошлом году марка Citroen продала в КНР лишь 50 279 машин, что вдвое меньше, чем в 2018-м. Дилеры Peugeot реализовали 63 758 автомобилей – по сравнению с 2018-м спрос также рухнул вдвое. Ну а под брендом DS продано всего 1254 авто – в три раза меньше, чем годом ранее.

