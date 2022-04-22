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Рестайлинг принёс непопулярному минивэну Geely новый мотор

22.04.2022 167 0 0

Также китайский MPV получил более спортивный облик и подрос, обновки есть и внутри. На домашний рынок модернизированный вэн должен выйти до конца текущего года

 

Шпионские снимки рестайлингового минивэна Geely Jiaji без какого-либо камуфляжа выложили в Сеть в конце марта, а теперь фотографии такой модели внесли в базу минпрома КНР, вдобавок стали известны характеристики. Напомним, MPV с задними распашными дверями стартовал в Поднебесной три года назад. Хитом модель не стала, модернизация, которую провели в 2021-м (вэн обрел решетку с вогнутыми клиньями, еще заменили материалы отделки салона), тоже не помогла: по данным CarSalesBase, всего в прошлом году на родине Geely было реализовано чуть более 12 000 экземпляров (годом ранее – около 29 000 единиц). Для сравнения, выбор на схожем по формату минивэне GAC Trumpchi M6 в 2021-м в Китае остановили 48 000 клиентов.

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Итак, Geely Jiaji получил более агрессивные бамперы, огромную радиаторную решетку и иную багажную дверь, а задние фонари сделали в виде единой плашки. У машины на шпионских кадрах на корме рядом с названием модели красовалась буква L, ту же литеру мы видим и на одном из фото минпрома, но до конца пока так и не понятно, действительно ли Jiaji присвоили приставку. Из-за нового обвеса длина выросла сразу на 120 мм до 4826 мм, кроме того вэн стал на 5 мм выше (теперь 1695 мм). Ширина и колесная база не изменились – 1909 и 2805 мм соответственно.

Интерьер мы видели на снимках папарацци, внутри переделали переднюю панель и центральный тоннель, заменили джойстик коробки. Другими также стали материалы отделки. Как и прежде, Geely Jiaji будет доступен с шести- или семиместным салоном

Ранее считалось, что технику реформы не затронули, но нет – минивэн предложат с новым двигателем. Бензиновый турбомотор 1.5 носит индекс BHE15-EFZ, он выдает 181 л.с. Количество цилиндров в документах сертификационного органа не указано, предполагается, что их четыре. Судя по всему, движок –  от Aurobay, нового совместного предприятия Geely и Volvo, о создании которого было объявлено минувшим летом (СП образовано путем слияния моторных подразделений двух компаний). К слову, аналогичный турбомотор положен и рестайлинговым седану Geely Binrui, паркетникам Icon и Binyue (в РФ последняя модель зовется Coolray).

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Дореформенный вэн Geely Jiaji сегодня доступен с бензиновой «турбочетверкой» JLE-4G18TDC 1.8 (184 л.с.), которая комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а также в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе трехцилиндрового JLH-3G15TD 1.5T (совокупная отдача PHEV – 258 л.с.). Прежде у модели еще были «традиционная» и «мягкогибридная» версии с той же «турботройкой» 1.5T (177 л.с.), эти исполнения отправлены в отставку в прошлом году.

Актуальный Geely Jiaji для Китая, то есть после прошлогодней модернизации
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Актуальный Geely Jiaji для Китая, то есть после прошлогодней модернизации
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Актуальный Geely Jiaji для Китая, то есть после прошлогодней модернизации
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Актуальный Geely Jiaji для Китая, то есть после прошлогодней модернизации
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Актуальный Geely Jiaji для Китая, то есть после прошлогодней модернизации
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На домашнем рынке обновленный Geely Jiaji ждут в этом году. При этом не исключено, что дореформенный вэн останется в строю – обычная практика для Китая (тогда у рестайлингового MPV приставка L точно будет).

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