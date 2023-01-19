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Рестайлинг принесёт седану Kia K5 новую оптику: первые фото

19.01.2023 409 0 0

Корейская «четырехдверка» получит «клыкастые» задние фонари, фары тоже, как ожидается, заменят. Будут ли технические обновки – пока неизвестно.

В этом году существенному рестайлингу подвергнется не только Hyundai Sonata, но и родственный ей седан Kia K5: замаскированную «пятерку» застукали в Корее, снимки выложили на местном форуме Bobaedream (здесь и здесь). Напомним, как и Соната актуального поколения, «четырехдверка» Kia «а ля фастбек» дебютировала в 2019 году, на глобальном рынке она вытеснила модель Optima.

Судя по фото, Kia K5 получит новые задние фонари, их сделают в виде «клыков» с диодными «штрихами». Передняя часть в объективы пока не попала, но при этом некоторые корейские профильные медиа пишут, будто головную оптику также заменят: якобы «четырехдверке» достанутся вертикальные фары в стиле модернизированного кроссовера Sorento (еще не представлен). Другими же наверняка станут радиаторная решетка и бамперы.

Кадров с интерьером тоже нет. Скорее всего, внутри установят новые мультимедийную систему, виртуальную приборку и блок управления климатом.

О технике пока ни слова. Нынешний седан Kia K5 в Корее представлен с бензиновыми «турбочетверкой» 1.6 (180 л.с.) и «атмосферником» 2.0 (160 л.с.), также там можно купить «пятерку» с газовым мотором 2.0 LPI (146 л.с.) и гибридной установкой на основе двухлитрового двигателя. На родине марки модель бывает исключительно с передним приводом, тогда как в Штатах, например, у нее есть полноприводная версия.

Дореформенный седан Kia K5
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Дореформенный седан Kia K5
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Дореформенный седан Kia K5
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Точная дата премьеры рестайлингового седана Kia K5 неизвестна.

Что же касается России, то если такая «четырехдверка» до нас и доберется, то теперь, видимо, лишь по схеме параллельного импорта. К слову, совсем недавно один из российских дилеров анонсировал появление длиннобазного седана K5 из Китая: эта версия имеет 240-сильный двухлитровый турбомотор.

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