Рестайлинговая Hyundai Sonata показалась на свежих фото: у седана будет новый имидж

«Четырехдверке» полностью перекроят переднюю часть и корму, в салоне тоже наверняка будут обновки. А вот коснутся ли реформы техники – пока неизвестно.

Впервые мы увидели замаскированный обновленный седан Hyundai Sonata в сентябре, и вот подоспели свежие шпионские фотографии, их выложил на корейском форуме Bobaedream пользователь под ником kug (здесь и здесь). Напомним, Соната актуального восьмого поколения с внутренним индексом DN8 в строю с 2019 года, и у нее довольно эффектный дизайн экстерьера: купеобразный кузов, оригинальные задние фонари и светящиеся полоски на передке, которые в выключенном состоянии прикидываются хромированным декором. Однако, по неофициальным данным, в Хёндэ недовольны продажами модели – поговаривают даже, что нынешняя генерация может стать для нее последней. Хотя есть и другая версия: мол, переживший модернизацию седан объявят девятым поколением (D9). Как бы то ни было, но у Сонаты будет новый, более строгий имидж.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Головную оптику заменят: на фото кажется, что она станет двухэтажной, как у предназначенной только для Китая Hyundai Mistra. При этом некоторые корейские медиа полагают, что над блоками фар разместят сплошную светящуюся полоску – в стиле только что представленного нового седана Hyundai Grandeur. Другими окажутся и задние фонари: на крышке багажника появятся дополнительные секции, плюс, возможно, в фонарях будут пиксели – как у электрокаров Ioniq. Также переделают радиаторную решетку и бамперы.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Размеры преобразившейся Сонаты все еще неизвестны. Длина актуальной «четырехдверки» (в корейской спецификации) равна 4900 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1445 мм, колесная база – 2840 мм.



Рассмотреть интерьер пока не получается, впрочем, и внутри наверняка будут обновки: например, иные мультимедиа-система, «приборка» и блок климат-контроля. Вдобавок Sonata может лишиться кнопочного пульта, отвечающего за управление трансмиссией.

Актуальная Hyundai Sonata для Кореи 1 / 4 Актуальная Hyundai Sonata для Кореи 2 / 4 Актуальная Hyundai Sonata для Кореи 3 / 4 Актуальная Hyundai Sonata для Кореи 4 / 4

Информации о начинке тоже еще нет. Нынешняя Hyundai Sonata доступна в Корее с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (160 л.с.) и «турбочетверкой» 1.6 (180 л.с.), там также можно купить седан с газовым мотором 2.0 LPI (146 л.с.) и гибрид с установкой на основе двухлитрового двигателя.



Премьеру новая Соната должна справить в следующем году.