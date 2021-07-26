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  • Рестайлинговый Kia Cerato для России: «пунктиры», новая эмблема и прежние моторы

Рестайлинговый Kia Cerato для России: «пунктиры», новая эмблема и прежние моторы

26.07.2021 511 1 0

Как и прежде, на нашем рынке «четырехдверка» корейской марки представлена с «атмосферниками» 1.6 и 2.0. «Механика» в РФ тоже в строю, тогда как кое-где от нее отказались.

 

На родине эта модель Kia пережила рестайлинг еще в апреле, там она носит индекс K3 (она же на заглавном фото), чуть позже обновленные машины добрались до Австралии и Мексики (в Северной Америке это Forte). Напомним, во всех перечисленных странах продают не только седан, но и хэтчбек. В России же Cerato бывает только четырехдверным, и сегодня местный офис марки объявил о том, что наш модернизированный седан получил Одобрение типа транспортного средства, хотя на момент публикации новости в открытой базе Росстандарта документ не обнаружен. Как бы то ни было, свой релиз компания сопроводила изображениями версии, предназначенной для РФ, вдобавок подтвержден срок старта продаж: у дилеров рестайлинговые «четырехдверки» появятся в сентябре.

Обновленный Kia Cerato для России
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Обновленный Kia Cerato для России
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Внешне российский Kia Cerato обновился так же, как модель на остальных рынках: радиаторная решетка стала у́же, к ней примкнули фары, ходовые огни сделали в виде «пунктиров», поворотники отныне встроены в фары (у дореформенной машины они ниже). Еще заменили бамперы, у фонарей иная начинка, плюс появились новые задние поворотники (хотя они по-прежнему расположены на бампере). Кроме того, «четырехдверка» станет первой моделью Kia в России с новой эмблемой.

Обновленный Kia Cerato для России
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Обновленный Kia Cerato для России
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Интерьер нашей версии не показали. В Корее, например, модель обзавелась мультимедиа-системой с тачскрином 10,25 дюйма и виртуальной «приборкой». Между тем на прошедшей в начале июля пресс-конференции, посвященной трансформации марки в России, рассказали о планах сделать «доступнее и шире возможности мультимедийных систем автомобилей»: то есть, не исключено, что у нашего Cerato «в базе» будет 8-дюймовый экран, тогда как самой доступной дореформенной «четырехдверке» положена простенькая «магнитола». А еще рестайлинговый Cerato окажется опять же первой моделью в РФ с заводским комплексом телематики Kia Connect (со смартфона можно будет запустить двигатель, настроить «климат», включить подогрев и т.д.).

Салон обновленного седана Kia K3 для Кореи

Моторы у российского седана прежние: это четырехцилиндровые «атмосферники» 1.6 MPI (128 л.с., 155 Нм) и 2.0 MPI (150 л.с., 192 Нм), оба адаптированы для работы на бензине АИ-92. Базовый двигатель по-прежнему сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», двухлитровый комплектуется только 6АКП. Кстати, в Австралии модель лишилась механической коробки после рестайлинга.

Для РФ «четырехдверки» все так же будут собирать на калининградском «Автоторе». Цены и комплектации раскроют ближе к началу продаж.

Дореформенный Kia Cerato для России
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Дореформенный Kia Cerato для России
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Дореформенный Kia Cerato для России
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Дорестайлинговый Kia Cerato сегодня стоит от 1 349 900 рублей (2021 года выпуска, без учета спецпредложений). В России седан в «минусе»: в январе-июне текущего года реализован 5731 автомобиль, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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1 комментарий
26.07.2021 18:29
ANT2

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