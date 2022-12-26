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Рестайлинговый кроссовер JAC S3 снова собрался в Россию

26.12.2022 258 0 1

В свежем сертификате для китайского паркетника заявлены два мотора, но, скорее всего, модель по-прежнему будет доступна лишь со старшим «атмосферником». Если, конечно, такую «тройку» все же решатся вывести на рынок.

В родном Китае компактный паркетник JAC S3 уже сняли с продаж (там кросс был известен под именем Refine S3), но на зарубежных рынках модель до сих пор в строю. Кроссовер присутствует и в России, причем почти в исходном виде, тогда как в других странах представлен SUV после последнего – и самого радикального – рестайлинга, то есть образца 2019 года. Любопытно, что в РФ S3 с таким дизайном сертифицировали еще в прошлом году, но затем то Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) перестало действовать. И вот в базу Росстандарта внесли свежий сертификат: в него вновь вписана кардинально преобразившаяся «тройка» казахстанской сборки (модель выпускает завод «СарыаркаАвтоПром»). К слову, в сертификате у модели два названия: S3 и JS3. Если паркетник все же появится в России, то, видимо, ему присвоят индекс JS3, дабы SUV соответствовал другим свежим моделям марки (в частности, в РФ сегодня присутствует кроссовер JS6). В Казахстане же кросс зовется JAC S3 Pro, а кое-где это Sei 3 Pro.

Фишки такого «китайца» – двухъярусная головная оптика (сверху расположены полоски ходовых огней, ниже идут блоки основных фар), массивные горизонтальные плашки на радиаторной решетке и довольно агрессивные бамперы. Длина обновленного паркетника равна 4345 мм, что на 20 мм больше, чем у нашей нынешней «тройки». Колесная база – прежние 2560 мм.

В салоне – новые передняя панель, руль и блок управления «климатом». Вдобавок заменили мультимедийную систему: сенсорный экран возвышается над панелью (у дореформенного S3 тачскрин встроен в нее), центральные дефлекторы обдува установлены под планшетом, а не по бокам.

Рестайлинговый JAC S3/JS3 сертифицирован в России с двумя бензиновыми моторами, они же вписаны и в старое ОТТС: это «атмосферники» 1.5 и 1.6 мощностью 105 и 109 л.с. соответственно. Коробки прежние – шестиступенчатая «механика» или вариатор. Впрочем, актуальный JAC S3 в РФ представлен только с мотором 1.6, он же положен и обновленному паркетнику в Казахстане – стало быть, этот движок будет и у нашей преобразившейся модели. Привод же в любом случае только передний.

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Нового оборудования в ОТТС нет. Как и прежде, для кроссовера заявлены: обогрев лобового стекла, парктроник, кондиционер или климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль.

Пусть российский офис JAC рестайлинговый S3/JS3 пока и не анонсировал, но у паркетника есть все шансы добраться до нашего рынка. К тому же в «примерной» модельной линейке возрожденного Москвича этого кросса не было. Ну а дореформенный JAC S3 по прайсу сегодня стоит от 1 269 000 рублей, хотя судя по сайтам дилеров, таких машин почти не осталось.

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