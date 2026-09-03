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  • Рестомод Analogue VHPK на базе Lotus Elise S1: водитель по центру и масса менее 600 кг

Рестомод Analogue VHPK на базе Lotus Elise S1: водитель по центру и масса менее 600 кг

03.09.2026 246 0 0
Рестомод Analogue VHPK на базе Lotus Elise S1: водитель по центру и масса менее 600 кг

Британская компания Analogue Automotive из деревни Фернхёрст (графство Западный Суссекс) представила мелкосерийный рестомод VHPK на базе среднемоторного спорткара Lotus Elise S1. Главные особенности VHPK — радикально облегчённый кузов, в котором водитель сидит по центру, место для пассажира не предусмотрено. Общая масса рестомода не превышает 600 кг, а легендарный 4-цилиндровый 16-клапанный бензиновый двигатель Rover серии K форсирован до 254 л.с.

Analogue Automotive — молодая компания, основанная автомобильным энтузиастом и предпринимателем Штеффеном Добке, долгое время занимавшимся ремонтом и обслуживанием Lotus Elise. В 2024 году Analogue Automotive представила и вывела на рынок рестомод Analogue Supersport на базе Lotus Elise S1 — он очень быстро заслужил уважение британских автогурманов качеством изготовления и высоким уровнем инженерной проработки. В свою очередь Analogue VHPK — это анонсированная год назад экстремальная производная от проекта Analogue Supersport, нацеленная на максимальное снижение веса — отсюда одноместный салон и широкое использование в конструкции углепластика. На этой неделе представлен был первый серийный образец Analogue VHPK.

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За основу Analogue VHPK берётся Lotus Elise ранних лет выпуска (1996 – 2001 годы), относящийся к первой серии, то есть Series 1 или сокращённо S1. Его алюминиевый монокок-корытце становится основой для нового по сути автомобиля, причём сам монокок перекраивается под установку водительского кресла строго по центру. Похожий салон — с водителем по центру — был у гоночных Lotus Elise, что выступали в 2000 и 2001 годах в чемпионате Autobytel Lotus Championship, — его гонки проводились перед гонками кузовного чемпионата British Touring Car Championship.

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Все наружные кузовные панели у Analogue VHPK новые, изготовленные из углепластика на фрезерованных матрицах, как у болидов Формулы-1. Показанный на фотографиях первый экземпляр окрашен в уникальный пурпурный цвет PK Purple, в том же цвете выполнена алькантаровая отделка салона. Каркас кресла водителя, дверные карты, передняя панель и даже козырёк щитка приборов изготовлены из углепластика. Кондиционер предлагается за доплату, но надо понимать, что он увеличит массу рестомода. Также в виде опции предлагается съёмная жёсткая крыша.

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Название VHPK расшифровывается как Very High Performance K-Series и является переосмыслением исторической аббревиатуры VHPD (Very High Power Derivative) — так раньше назывались высокофорсированные версии двигателя Rover серии K, которые ставились на Lotus Elise Sport 190, Lotus Exige Series 1 и Lotus 340R. Стандартный двигатель серии K имеет рабочий объём 1,8 л, но на Analogue VHPK он увеличен до 1,9 л. Новые усиленные компоненты позволили получить мощность в 254 л.с. без использования наддува, тогда как у Lotus Elise S1 в стоке было максимум 193 л.с. Новая выхлопная система выполнена из нержавеющей стали. 48-литровый топливный бак — алюминиевый.

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Коробка передач — 5-ступенчатая «механика» Quaife PG1, она передаёт всю мощность от двигателя на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Подвеска — полностью новая, с увеличенной колеёй, облегчёнными алюминиевыми рычагами, шаровыми соединениями и регулируемыми пассивными амортизаторами (за доплату предлагаются адаптивные амортизаторы). Тормоза — карбон-керамические, на передней оси установлены 300-миллиметровые диски с 4-поршневыми суппортами. Лёгкие кованые колёса обуты в шины Yokohama, а в виде опции предлагаются углепластиковые колёса — они позволяют снизить массу ещё на 12 кг.

Analogue Automotive планирует изготовить только 35 экземпляров VHPK. Цена — от 350 000 фунтов стерлингов, в неё не входят налоги, но входит стоимость донорского Lotus Elise S1.

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