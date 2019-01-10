Родственный Ford Mondeo седан останется в строю, несмотря на мизерные продажи

В Сеть выложили фотографии с испытаний обновленной «четырехдверки» Ford Taurus. У автомобиля как минимум изменится дизайн экстерьера.

Не так давно стало известно о том, что Ford постепенно откажется от выпуска «легковушек» в Штатах из-за слабого спроса: в частности, с американского рынка скоро должны вывести Fiesta, Fusion (в других странах – Mondeo) и Taurus. То есть в компании сосредоточатся на сегменте SUV, который, напротив, набирает все большую популярность. Также Ford намерен развивать тему электрокаров. Впрочем, в некоторых странах «традиционные» легковые модели останутся в строю. По крайней мере, пока. Так, уже в этом году должен обновиться «старосветский» Mondeo. Кроме того, Ford готовится представить родственную Мондео рестайлинговую «четырехдверку» Taurus, предназначенную для Китая. Последнюю модель как раз поймали во время тестов, ее снимки опубликовало издание Autohome.

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Напомним, в Поднебесной продают совсем другой Taurus, не тот, что доступен в США. Китайский седан длиною почти пять метров дебютировал в 2015-м, как и Mondeo, он построен на платформе CD4. Эту модель производят на местном заводе СП Ford и Changan. Американский же Ford Taurus актуального, шестого по счету, поколения (его выпускают с 2010-го, в 2012-м модель обновилась) базируется на «тележке» D3 – это разновидность платформы Volvo P2.

1 / 3 Дореформенный Ford Taurus для Китая 2 / 3 Дореформенный Ford Taurus для Китая 3 / 3 Дореформенный Ford Taurus для Китая

Из-за плотного камуфляжа пока сложно сказать, как изменится дизайн предназначенного для КНР седана. Скорее всего, Taurus получит другие бамперы и оптику. Фотографий салона нет. Не исключено, что внутри появится новая мультимедийная система с вертикальным тачскрином, как у последнего Ford Explorer.

Моторы же, вероятно, останутся прежними. В Китае дореформенный Ford Taurus можно купить с бензиновыми «турбочетверками» EcoBoost объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 181 и 245 л.с. соответственно. Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатым «автоматом», привод – только передний.

1 / 3 Ford Taurus для США 2 / 3 Ford Taurus для США 3 / 3 Ford Taurus для США

На китайский рынок посвежевший Taurus должен выйти в этом году. Цена дореформенной модели – от 234 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 305 000 рублей по актуальному курсу. По итогам января-ноября 2018-го (данных за весь год пока нет) продажи Ford Taurus в Поднебесной сократились на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го – реализовано 8153 таких автомобиля, крохи по местным меркам. Любопытно, что родственный Taurus седан Ford Mondeo также представлен в КНР, но он позиционируется на ступеньку ниже (от 179 800 юаней или 1 765 000 рублей), благодаря чему и расходится бодрее – 43 983 реализованных за одиннадцать месяцев 2018-го машин (-55%).

Кстати, в Штатах Ford Taurus популярнее, чем в Китае, несмотря на то, что «поднебесная» модель все же современнее. Всего в прошлом году на родине марки продано 28 706 таких седанов (-13,6% по сравнению с 2017-м).