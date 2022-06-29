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  • Родственный Форду новый Volkswagen Amarok засветился в двух новых видео

Родственный Форду новый Volkswagen Amarok засветился в двух новых видео

29.06.2022 30 0 0

Пикап немецкой марки дебютирует на следующей неделе, 7 июля. Известно, что «начинку» он разделил с уже представленным Ford Ranger.

 

Продажи грузовика Volkswagen Amarok стартовали в 2010 году. Производство пикапов на немецком заводе в Ганновере завершили весной 2020-го, кстати, ранее предполагалось, что у модели не будет преемника, но впоследствии в компании изменили мнение касательно будущего Amarok. Разработку второго поколения пикапа поручили Форду (в рамках партнёрства двух концернов), сразу же стало известно, что у новинки будет «близнец» – Ford Ranger третьей генерации. Напомним, американская марка представила свой пикап ещё в ноябре прошлого года.

В преддверии скорого дебюта Volkswagen продолжает дразнить новыми снимками и видео нового Amarok. Первый эскиз появился ещё весной 2020 года, после появились иные различные скетчи, тизеры, а также фотографии экстерьера прототипа в камуфляже и интерьера новинки, позже был опубликован видеотизер (не особо информативный). Теперь немецкая марка поделилась парой новых коротких роликов, приоткрывающих завесу тайны над внешностью пикапа.

Тизер нового Volkswagen Amarok

Одно из новых видео частично демонстрирует кузов Volkswagen Amarok нового поколения, тогда как другой ролик сосредоточен на представлении массивных арок, колёсных дисков оригинального дизайна и так называемых «внедорожных» шин, которыми оснастили грузовик немецкой марки. Стоит напомнить, что у Амарока «свой» дизайн, отличный от Ford Ranger: пикап получил более резки линии кузова, другую оптику (матричные фары IQ.Light Matrix – за доплату) и собственную решётку радиатора.

Судя по фотографии интерьера, следующий VW Amarok имеет мультируль с подсвеченным логотипом марки, а также большой вертикально расположенный тачскрин информационно-развлекательной системы. Его диагональ, как и у нового Ford Ranger, равна 10 или 12 дюймам (в зависимости от исполнения). С помощью этого дисплея можно управлять климатической установкой, навигационной системой, различными онлайн-сервисами, парковочным ассистентом и настройками автомобиля.

Под экраном мультимедиа есть физические кнопки, а по бокам от него в верхней части расположены дефлекторы вентиляции, причём по оформлению они несколько отличаются от тех, что есть у «близнеца» от Ford. У нового Амарока виртуальная приборная панель, настраиваемые кресла с электрорегулировками, премиальная аудиосистема и расширенный комплекс помощников водителю.

Volkswagen Amarok второго поколения разделил «начинку» с американским родственником. Это значит, что моторная линейка включает в себя бензиновый двигатель и четыре турбодизеля объёмом от 2,0 до 3,0 литра. У топовых версий 3,0-литровый дизель V6, который у Ford Ranger выдает 250 л.с. Привод – либо задний, либо подключаемый полный, либо постоянный полный с межосевым дифференциалом; у версий 4x4 есть понижающая передача.

Новый Амарок дебютирует уже на следующей неделе, 7 июля. Производство модели немецкой марки будет налажено до конца текущего года на заводе в ЮАР: с этого конвейера уже сходят пикапы Ford Ranger. Цены пикапа станут известны позже.

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