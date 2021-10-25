Родственный VW Tiguan кроссовер Tayron скоро обновится: первые фото

Паркетнику слегка подправят дизайн экстерьера. Заглянуть в салон шпионам пока не удалось, однако не исключено, что внутри обновок будет больше.

Кроссовер Volkswagen Tayron дебютировал в 2018-м, он разработан специально для Китая, там же налажено производство (за выпуск отвечает СП FAW Volkswagen), а ближайшим родственником SUV является хорошо знакомый россиянам Tiguan. Последняя модель уже пережила рестайлинг, а скоро обновится и Тайрон: фото замаскированного тестового образца опубликовало «поднебесное» издание Autohome. Кстати, в КНР у этого кросса еще есть подзаряжаемый гибридный вариант GTE, плюс купеобразная версия с приставкой в виде буквы X в названии. Впрочем, такие машины вышли на рынок лишь в прошлом году, так что их могут модернизировать позже стандартной модели.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Судя по снимкам, VW Tayron достанутся иная радиаторная решетка, модернизированные фары и фонари, еще подретушируют бамперы. Кроме того, более рельефной станет багажная дверь, а задний номерной знак перенесут чуть ниже (однако на бампер он все же не переедет). Дорестайлинговый кроссовер еще бывает с обвесом R-Line (более агрессивные бамперы), у обновленного эта модификация тоже, скорее всего, сохранится.



Синяя машина на фото – стандартный дореформенный VW Tayron, белая – Tayron R-Line. Габариты от версии не зависят: длина – 4589 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2731 мм 1 / 4 Синяя машина на фото – стандартный дореформенный VW Tayron, белая – Tayron R-Line. Габариты от версии не зависят: длина – 4589 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2731 мм 2 / 4 Синяя машина на фото – стандартный дореформенный VW Tayron, белая – Tayron R-Line. Габариты от версии не зависят: длина – 4589 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2731 мм 3 / 4 Синяя машина на фото – стандартный дореформенный VW Tayron, белая – Tayron R-Line. Габариты от версии не зависят: длина – 4589 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2731 мм 4 / 4

Фотографий салона пока нет. Между тем Tayron вполне может пойти по стопам других китайских Фольксвагенов и обзавестись «парящим» тачскрином мультимедиа-системы: аналогичный планшет есть у рестайлинговых Тигуана и Teramont (глобальным моделям такой планшет не положен). Также внутри могут заменить «приборку» и блок управления «климатом».



Китайские профильные СМИ считают, что техника прежняя: дореформенный стандартный VW Tayron оснащается бензиновыми «турбочетверками» 1.4 TSI (семейства EA211) и 2.0 TSI (серии EA888). Первый мотор выдает 150 л.с., у второго две версии – мощностью 186 или 220 л.с. Коробка – безальтернативная 7DSG. Полный привод 4Motion предусмотрен только для 220-сильных машин.

Дореформенный VW Tayron

Премьеру рестайлингового Volkswagen Tayron ждут в конце этого – начале следующего года. К слову, в 2021-м паркетник в глубоком «минусе»: по данным китайских СМИ, с января по сентябрь 2021-го всего было реализовано 74 577 автомобилей семейства, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Хотя тут свою роль могла сыграть и нехватка чипов.

