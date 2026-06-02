Rolls-Royce Spectre Series II: больше мощности, больше запас хода и диски в стиле Zeekr

Компания Rolls-Royce Motor Cars представила модернизированное электрокупе Spectre, получившее приставку Series II. Дизайн кузова принципиально не изменился, но есть любопытные новшества по части отделки. Силовая установка стал чуть более производительной, а ёмкость батареи увеличена.

Spectre справил премьеру в 2022 году, он стал первым серийным электромобилем марки Rolls-Royce, но при этом сохранил характерные для моделей с ДВС пропорции — никаких неожиданных экспериментов с дизайном здесь нет и в помине, а потому клиенты приняли Spectre хорошо. Производство электрокупе началось в 2023 году, в 2025-м Spectre обзавёлся мощной версий Black Badge.

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Представленный сегодня Spectre Series II выглядит так же, как до модернизации, так что владельцы машин первых лет выпуска вряд ли сильно будут горевать по поводу того, что у них не самая новая версия. Идентифицировать Spectre Series II снаружи смогут только знатоки, глядя, например, на новый вариант дизайна 23-дюймовых колёсных дисков с орнаментом из тонких вытянутых прямоугольников — диски в таком стиле уже около трёх лет ставит на свои машины китайская марка Zeekr. Вместо классических хромированных наружных элементов отделки можно заказать чёрные матовые.

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Для четырёхместного салона Spectre теперь доступная тканевая обивка Duality Twill, изготовленная из вискозы на основе бамбука и украшенная изысканной вышивкой, на исполнение которой уходит до 25 часов ручного труда. Натуральная кожа, к счастью, тоже по-прежнему доступна, равно как и художественная перфорация для неё с атмосферной подсветкой в зоне дверных карт.

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Ещё одно новшество в отделке — экологичный композитный шпон, состоящий из спрессованных фрагментов неплодоносящего орехового дерева, спасённого от сожжения, и эвкалиптовых волокон, оставшихся после производства высококачественной бумаги. Этот шпон покрыт лаком с подмешанными в него стеклянными хлопьями, создающими эффект мерцания и глубины.

На передней панели салона со стороны пассажира появился новый волнообразный световой узор, состоящий из 8108 отдельных пикселей. Рядом с этой дивной инсталляцией находится ещё одна, а именно застеклённый шкафчик с часами нового дизайна и маленькой подсвеченной с тыла статуэткой «Дух экстаза», изготовленной из нержавеющей стали.

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Техническая модернизация принесла Spectre новую батарею, позаимствованную у недавно обновлённого седана BMW i7. Ёмкость этой батареи не разглашается, но, вероятно, она такая же, как у BMW i7, то есть 112,5 кВт·ч вместо прежних 102 кВт·ч. Электрическая архитектура при этом осталась 400-вольтовой. Максимальный запас хода на одной зарядке вырос на 18% до 628 км по циклу WLTP, а время зарядки сократилось примерно на 14%.

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В движение Spectre по-прежнему приводят два электромотора, передний и задний, но у купе Series II их максимальная совокупная отдача стала выше: на стандартном Spectre она теперь составляет 601 л.с. и 1015 Нм (было 585 л.с. и 900 Нм), на версии Black Badge — 680 л.с. и 1100 Нм (было 659 л.с. и 1075 Нм). Как прибавка сказалась на динамических качествах, производитель пока не сообщил. Дореформенный Rolls-Royce Black Badge Spectre набирает первую «сотню» за 4,3 с, максимальная скорость — 250 км/ч.

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Начальная цена Rolls-Royce Spectre Series II составляет примерно 300 000 фунтов стерлингов, но «на минималках» такую машину никто не покупает — реальная средняя цена электрокупе уверенно превышает 500 000 фунтов стерлингов.