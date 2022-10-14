Росатом начал стоить Гигафабрику в Калининградской области. Пуск — в 2025 году

Слово «Гигафабрика» (Gigafactory) ввела в обиход компания Tesla, она подразумевает под ним крупное производство как электромобилей, так и аккумуляторов. Но другие компании сегодня называют словом Гигафабрика именно аккумуляторное производство, причём корпусирование (упаковка аккумуляторов в батареи) может производиться на других заводах. Вот и Гигафабрика на востоке Калининградской области, о начале строительства которой сегодня объявила госкорпорация Росатом, будет выпускать именно аккумуляторы, из которых затем будут формироваться батареи для электромобилей.

Реализацией проекта Гигафабрики займётся «Рэнера» — дочерняя компания Росатома, специализирующаяся на системах хранения электроэнергии. Инвестиции в проект составят не менее 26 млрд рублей. Плановая мощность Гигафабрики — 4 ГВт·ч в год (имеется ввиду совокупная ёмкость всех изготовленных аккумуляторов) с возможностью дальнейшего увеличения до 14 ГВт·ч.

Общая площадь территории Гигафабрики в Калининградской области составит 23,6 Га, предприятие даст региону 900 новых рабочих мест, а с учётом предприятий-смежников — 1500.

4 ГВт·ч — это много это или мало? По меркам западных компаний — мало. Например, Honda объявила на этой неделе о намерении построить вместе с LG Energy Solution в американском штате Огайо Гигафабрику мощностью 40 ГВт·ч, а Volkswagen и Northvolt строят Гигафабрику в шведском городе Шеллефтео мощностью 60 ГВт·ч, причём у Volkswagen запланированы и другие Гигафабрики, их общая мощность составит не менее 240 ГВт·ч. Но для российского автопрома и российского рынка, которые только-только начинают осваивать электромобили, мощности в 4 ГВт·ч на первых порах хватит за глаза, её будет достаточно, чтобы оснастить батареями до 50 тысяч электромобилей в год. Каких именно электромобилей? Это пока неизвестно, но в пресс-релизе Росатома упомянут калининградский «Автотор», который простаивает с весны и раздал рабочими огороды.



Напомним, что «Автотор» — это целый комплекс предприятий, в прошлом году он выпустил на контрактной основе 177 тысяч автомобилей (основные марки — BMW, Genesis, Hyundai и Kia) и рассчитывал в ближайшие годы выйти на плановую мощность в 250 тысяч машин в год, но помешали известные геополитические события.



На прошлой неделе «Автотор» объявил о том, что приступил к переналадке производства и до конца текущего года начнёт выпуск «нескольких новых моделей автомобилей новых брендов». Подробностей пока нет, но скоро появятся. Ясно только, что первое время никакой локализации не будет, завод займётся примитивной «отвёрточной» сборкой. Зато в перспективе основатель «Автотора» Владимир Щербаков обещал собственные, автоторовские электромобили, и тут как раз аккумуляторы с местной Гигафабрики пригодятся.

Глубокую локализацию своей продукции должен со временем обеспечить и российский электромобильный бренд Evolute, который уже в сентябре собрал первые машины на липецком заводе «Моторинвест» — это перелицованные китайские модели Dongfeng/Sokon. Возможно, Evolute тоже захочет закупать аккумуляторы у Гигафабрики Росатома.

