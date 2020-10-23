Результаты опроса, проведенного Авито Авто, показали, что большинство автовладельцев в России воспринимают личный автомобиль как базовую необходимость. Соответствующий вариант ответа выбрали 91% опрошенных. Предметом роскоши, от которого можно отказаться, назвали личный автомобиль только 9% респондентов. Свыше 60% участников исследования отметили, что не готовы отказаться от личного автомобиля даже при наличии возможности постоянно пользоваться такси или каршерингом.

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В исследовании приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов страны. У 78% опрошенных автовладельцев в собственности на семью находится один личный автомобиля, 19% респондентов отметили, что в их семье два автомобиля. Три и более автомобилей на семью оказалось у 3% опрошенных.​

Большинство (64%) участников опроса указали, что пользуются личным автомобилем практически ежедневно, 4% респондентов используют персональный транспорт еженедельно, но только в выходные, столько же опрошенных пользуются автомобилем только по будням. По 7% автовладельцев отметили, что выезжают на личном автомобиле несколько раз в месяц или один раз в месяц и реже.

Дети, работа и личный комфорт: почему россияне считают личный автомобиль базовой необходимостью

Абсолютное большинство участников исследования Авито Авто отметили, что считают личный автомобиль базовой необходимостью – соответствующий вариант ответа выбрал 91% респондентов.

Отвечая на вопрос о причинах такого восприятия персонального транспорта с возможностью выбора нескольких вариантов ответа, 40% опрошенных указали, что считают другие способы передвижения недостаточно комфортными. Почти столько же опрошенных (39%) отметили, что автомобиль необходим им из-за детей, еще 38% респондентов назвали причиной необходимости использования автомобиля тот факт, что работа находится далеко от дома.



По 30% опрошенных указали, что считают автомобиль базовой необходимостью, поскольку часто выезжают на дачу или в автопутешествия, 19% респондентов указали, что автомобиль им необходим по причине проживания на территории с плохой транспортной доступностью. Столько же опрошенных указали, что автомобиль им нужен, чтобы помогать пожилым родственникам.

Также 16% респондентов отметили, что считают любые типы транспорта, кроме личного автомобиля, недостаточно безопасными. Для 13% респондентов автомобиль – инструмент заработка, еще 12% опрошенных автомобиль необходим из-за затрудненной личной мобильности.

Свобода и статус: что дает владение автомобилем тем, кто считает это роскошью

Предметом роскоши, от которого можно отказаться, назвали личный автомобиль 9% участников исследования Авито Авто. Большинство из них отметили, что наличие личного автомобиля дает им дополнительную свободу передвижения или дополнительный комфорт – такие варианты ответа выбрали 69% и 40% опрошенных соответственно.

Только 8% из числа тех, кто считает автомобиль предметом роскоши, указали, что владение персональным транспортом дает им социальный статус. Еще меньше оказалось среди респондентов тех, кто рассматривает владение автомобилем как хобби – такой вариант ответа выбрали 3% опрошенных.