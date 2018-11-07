Корейская марка представила новую топовую версию своего компактного паркетника. У модели изменился дизайн экстерьера и интерьера, кроме того, был расширен список оборудования.

Новую версию Hyundai Creta назвали Diamond, ее премьера прошла на автосалоне в Сан-Паулу. За основу взяли местный паркетник. Напомним, в Бразилии модель производят с 2016 года, «их» кроссовер внешне отличается от машин, доступных в других странах. Роскошный вариант Diamond пока сделан в единственном экземпляре, однако в бразильском подразделении Hyundai рассматривают возможность серийного выпуска такой модификации.

1 / 3 Hyundai Creta Diamond 2 / 3 Hyundai Creta Diamond 3 / 3 Hyundai Creta Diamond

Кузов топового паркетника окрашен в новый темно-голубой металлик, в голубом же выполнены бамперы и пластиковый обвес. У радиаторной решетки – черная окантовка вместо хромированной, у задних светодиодных фонарей поменяли рисунок. Hyundai Creta Diamond «стоит» на 19-дюймовых дисках, модель также получила шины Pirelli Pzero.

Кресла особого кроссовера обиты «кожей» цвета слоновой кости с перфорацией, верхняя часть передней панели и карт дверей сделана из светло-коричневого пластика. К подголовникам передних сидений крепятся два сенсорных экрана с доступом к интернету. Плюс Hyundai Creta Diamond обзавелся панорамным люком.

1 / 3 Hyundai Creta Diamond 2 / 3 Hyundai Creta Diamond 3 / 3 Hyundai Creta Diamond

Паркетник оснащен атмосферной «четверкой» Nu 2.0, которая, традиционно для Бразилии, работает как на бензине, так и на этаноле. В первом случае мощность двигателя составляет 156 л.с., во втором – 166 л.с. Мотор сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Такой же двигатель есть и в гамме стандартного бразильского кроссовера Creta, плюс для местного SUV еще предусмотрен «атмосферник» Gamma 1.6 (123 л.с. на бензине и 130 л.с. на этаноле), который работает в паре с 6МКП или 6АКП. А вот полный привод бразильской Крете не положен в принципе – версии 4х4 в этой стране особым спросом не пользуются.

О том, сколько мог бы стоить кросс Creta Diamond, в Hyundai не сообщили. Нынешний топовый вариант Prestige 2.0, на базе которого и создана роскошная версия, в Бразилии обойдется минимум в 103 990 реалов, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 842 000 рублей по актуальному курсу. Базовый кроссовер с двигателем 1.6 и МКП стоит от 77 890 реалов (около 1 379 000 рублей).

Hyundai Creta неплохо расходится на бразильском рынке: по итогам января-сентября 2018 года модель занимает третью строчку в списке самых продаваемых SUV страны: за указанный период там реализовано 33 865 кроссоверов Хёндэ (+21%). Впереди – Honda HR-V (35 586 штук, +5%) и Jeep Compass (44 357 единиц, +20%).

1 / 6 Стандартный кросс Hyundai Creta для Бразилии 2 / 6 Стандартный кросс Hyundai Creta для Бразилии 3 / 6 Стандартный кросс Hyundai Creta для Бразилии 4 / 6 Hyundai Creta для российского рынка 5 / 6 Hyundai Creta для российского рынка 6 / 6 Hyundai Creta для российского рынка

Напомним, ранее Hyundai обновила китайскую и индийскую версии Creta – их дизайн выполнили в стиле бразильского кросса. В России же пока продают дореформенную модель, посвежевший паркетник до нас может добраться в следующем году. Кстати, в РФ Крета вот уже два года возглавляет рейтинг самых продаваемых автомобилей сегмента SUV. У нас «кореец» представлен с «атмосферниками» 1.6 (121 или 123 л.с.) и 2.0 (149,6 л.с.), которые сочетаются с 6МКП или 6АКП. Привод – передний или полный. Рекомендованная производителем цена – от 904 900 рублей, при этом, согласно данным нашего каталога «Авто у дилеров», в Москве, например, можно найти Creta и с более привлекательным ценником.