Роскошный и мощный минивэн Zeekr 009 от Geely готовится к старту продаж

Шестиместный «зеленый» MPV предложат с двухмоторной установкой, то есть с полным приводом. На родине марки новинка стартует уже через пару недель.

Внешность электровэна Zeekr 009 рассекретили в августе, в том же месяце китайский минпром слил основные характеристики, а на прошлой неделе марка показала интерьер «электрички». И вот очередная порция фирменных фото, вдобавок объявлена дата премьеры: MPV дебютирует в Поднебесной 1 ноября, тогда же объявят цены и, видимо, начнут принимать заказы. Отметим, несмотря на «девятку» в названии, это лишь вторая модель бренда Zeekr, созданного холдингом Geely в 2021 году специально для дорогих электрокаров: вэн присоединится к большому лифтбеку 001.

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Как и «единичка», Zeekr 009 построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) с открытым исходным кодом (то есть Geely планирует продавать «тележку» сторонним компаниям). Длина новинки равна 5209 мм, ширина – 2024 мм, высота – 1856 мм, расстояние между осями – 3205 мм. Таким образом, по габаритам «девятка» превзошла не только знакомый нам Toyota Alphard, но и сделанный на его базе минивэн Lexus LM.



Согласно документам сертификационного органа, Zeekr 009 будет доступен с полным приводом: установленные на передней и задней осях электромоторы вместе выдают 544 л.с. О батарее информации пока нет, при этом известно, что запас хода минивэна составит около 700 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. А еще MPV обещана пневмоподвеска.

Zeekr 009 на фото китайского минпрома 1 / 2 Zeekr 009 на фото китайского минпрома 2 / 2

Что же касается дизайна, то у Zeekr 009 довольно броская внешность. Так, вэну достались необычные ходовые огни – они состоят из нескольких диодных секций. Блоки основных фар расположены ниже, на месте радиаторной решетки красуется заглушка со светящимися «прорезями», а задние фонари объединены между собой массивной функциональной плашкой.



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Внутри – минималистичная передняя панель с двумя дисплеями, как у родственного лифтбека Zeekr 001. Минивэн имеет шестиместный салон, с двумя капитанскими креслами во втором ряду. На сдвижных задних дверях есть сенсорные кнопки и небольшие экранчики: кнопки отвечают за окна и солнцезащитные шторки, а на дисплеи вывели управление «климатом». От отдельных планшетов для задних пассажиров отказались, вместо них – крупный экран, прикрепленный к потолку. Также для модели предусмотрены выдвижные столики и два люка в крыше.



Между тем ранее компания Geely рассказала о планах вывести свою премиальную «зеленую» марку на рынки Европы и США, но пока нет данных о том, отправят ли на экспорт MPV.