Новинки ×
  • Роскошный и мощный минивэн Zeekr 009 от Geely готовится к старту продаж

Роскошный и мощный минивэн Zeekr 009 от Geely готовится к старту продаж

17.10.2022 502 0 0

Шестиместный «зеленый» MPV предложат с двухмоторной установкой, то есть с полным приводом. На родине марки новинка стартует уже через пару недель.

 

Внешность электровэна Zeekr 009 рассекретили в августе, в том же месяце китайский минпром слил основные характеристики, а на прошлой неделе марка показала интерьер «электрички». И вот очередная порция фирменных фото, вдобавок объявлена дата премьеры: MPV дебютирует в Поднебесной 1 ноября, тогда же объявят цены и, видимо, начнут принимать заказы. Отметим, несмотря на «девятку» в названии, это лишь вторая модель бренда Zeekr, созданного холдингом Geely в 2021 году специально для дорогих электрокаров: вэн присоединится к большому лифтбеку 001.

1 / 2
2 / 2

Как и «единичка», Zeekr 009 построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) с открытым исходным кодом (то есть Geely планирует продавать «тележку» сторонним компаниям). Длина новинки равна 5209 мм, ширина – 2024 мм, высота – 1856 мм, расстояние между осями – 3205 мм. Таким образом, по габаритам «девятка» превзошла не только знакомый нам Toyota Alphard, но и сделанный на его базе минивэн Lexus LM.

Согласно документам сертификационного органа, Zeekr 009 будет доступен с полным приводом: установленные на передней и задней осях электромоторы вместе выдают 544 л.с. О батарее информации пока нет, при этом известно, что запас хода минивэна составит около 700 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. А еще MPV обещана пневмоподвеска.

Zeekr 009 на фото китайского минпрома
1 / 2
Zeekr 009 на фото китайского минпрома
2 / 2

Что же касается дизайна, то у Zeekr 009 довольно броская внешность. Так, вэну достались необычные ходовые огни – они состоят из нескольких диодных секций. Блоки основных фар расположены ниже, на месте радиаторной решетки красуется заглушка со светящимися «прорезями», а задние фонари объединены между собой массивной функциональной плашкой.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Внутри – минималистичная передняя панель с двумя дисплеями, как у родственного лифтбека Zeekr 001. Минивэн имеет шестиместный салон, с двумя капитанскими креслами во втором ряду. На сдвижных задних дверях есть сенсорные кнопки и небольшие экранчики: кнопки отвечают за окна и солнцезащитные шторки, а на дисплеи вывели управление «климатом». От отдельных планшетов для задних пассажиров отказались, вместо них – крупный экран, прикрепленный к потолку. Также для модели предусмотрены выдвижные столики и два люка в крыше.

Между тем ранее компания Geely рассказала о планах вывести свою премиальную «зеленую» марку на рынки Европы и США, но пока нет данных о том, отправят ли на экспорт MPV.

минивэн Китай авторынок электромобиль новинки Zeekr Zeekr 009 Geely

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы С какой стороны нужно обходить автомобиль при посадке и высадке и почему это важно Жизнь водителя полна важных мелочей, которые важно соблюдать. Подходя к машине, осмотри ее на предмет видимых неисправностей. Сел в машину – пристегнись, включи ближний свет (если нет ДХО)... 121 0 0 17.10.2022
Статьи / Практика Остановка по требованию: что ломается в главном тормозном цилиндре Что такое главный тормозной цилиндр (или просто ГТЦ), раньше знали все. Сейчас о нём вспоминают намного реже: у ГТЦ заметно выросла надёжность, и на новых машинах он практически не подводит.... 651 0 1 14.10.2022
Статьи / Путешествия Продавцы воздуха: как ушлые дельцы зарабатывают деньги в очередях на границах Прошедшие две недели ознаменовались огромными очередями машин на границах России и стран ближнего зарубежья. А там, где есть очереди, сложности и ажиотаж, всегда находятся желающие половить... 794 0 5 14.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 13602 7 176 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 11776 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 8719 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings